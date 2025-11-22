賴總統出席新北宜蘭縣同鄉會會員大會（2） (圖)

其他人也在看
出席新北市宜蘭縣同鄉會會員大會 賴總統致詞 (圖)
新北市宜蘭縣同鄉會第15屆第1次會員大會22日晚間在頤品飯店舉行，總統賴清德（圖）出席致詞，期盼大家共同努力推動地方建設，守護人民生命財產安全，讓區域交通更便利、經濟持續發展。中央社 ・ 16 小時前
出席新北宜蘭縣同鄉會會員大會 賴總統揮手致意 (圖)
總統賴清德（左揮手者）22日晚間應邀出席新北市宜蘭縣同鄉會第15屆第1次會員大會，進場時向與會者揮手致意。中央社 ・ 16 小時前
出席新北宜蘭同鄉會 賴清德：蘇巧慧是非常理想人才
新北市宜蘭縣同鄉會今（22）日晚間於新莊舉辦第15屆第一次會員大會暨理事長連任就職典禮，總統賴清德致詞時除了向鄉親推薦民進黨宜蘭縣長候選人林國漳外，更提到立法委員蘇巧慧，直說蘇是非常理想的人才，這也是民進黨選對會通過決議，確定將提名蘇巧慧參選新北市長後，賴清德首度於公開場合為蘇巧慧發聲助選。中時新聞網 ・ 14 小時前
宜蘭選情升溫！ 賴清德喊「支持林國漳」 藍白陸空戰齊發
總統賴清德昨(22)日出席新北宜蘭同鄉會，已經確認代表民進黨出戰新北市長的蘇巧慧、以及確定要參選宜蘭縣長的林國漳，都沒有缺席，致詞中，賴清德更替兩人拉抬造勢；而相較於民進黨已經定於一尊，國民黨有意爭取...華視 ・ 32 分鐘前
首度站台力挺蘇巧慧 賴清德盛讚：新北市長非常理想的人才
即時中心／顏一軒報導新北市宜蘭縣同鄉會於今（22）日舉行第15屆第一次會員大會暨理事長連任就職典禮，超過千人出席，場面相當盛大，不僅總統賴清德出席致詞，前立法院院長游錫堃、民進黨新北市長擬參選人蘇巧慧、立委吳秉叡、林淑芬、張宏陸、李坤城、陳俊宇、宜蘭縣長參選人林國漳，以及諸多新北市議員均出席致意。賴清德致詞中特別提及蘇巧慧，盛讚她是非常理想的人才，未來如果新北市能由蘇巧慧來帶領，相信這座城市絕對會愈來愈好。民視 ・ 15 小時前
拉抬林國漳、蘇巧慧 賴清德：讓蘇擔任市長「新北絕對愈來愈好」
[Newtalk新聞] 民進黨已提名律師林國漳參選宜蘭縣長，而立委蘇巧慧也預計於26日正式獲得黨提名參選新北市長。對此，總統賴清德今（22）日大讚兩位擬參選人，並提到，若蘇擔任新北市長，新北絕對會愈來愈好。 賴清德今晚出席「新北市宜蘭縣同鄉會第15屆第1次會員大會」，包括立法院前院長游錫堃、立委蘇巧慧、吳秉叡、林淑芬、張宏陸、李坤城、陳俊宇、宜蘭縣長參選人林國漳，以及多位新北市議員出席。 賴清德表示，他在新北市出生、長大，非常感謝宜蘭鄉親來到新北市打拚，讓新北市發展，特別是宜蘭縣同鄉會人才輩出，大家的奮鬥成果可以讓新北市所有鄉親受惠。所以他特別拜託，宜蘭縣要選出好縣長，新北市也要選出好市長。 賴清德也立刻詢問台下，誰是新北市的好市長？民眾則高喊蘇巧慧，蘇也隨即站起來向民眾鞠躬致意。 賴清德指出，蘇巧慧確實是非常理想的人才，其是台大法律高材生，留學美國，又在立法院擔任多屆立委，長期服務新北，表現非常傑出。他強調，如果新北市能讓蘇巧慧來當選市長，新北市絕對會愈來愈好。 蘇巧慧表示，新北跟宜蘭緊緊相鄰，從坪林、雙溪、貢寮到烏來，早已是共同生活圈，宜蘭更長年是台灣民主聖地，人才輩出，為台灣培養新頭殼 ・ 15 小時前
