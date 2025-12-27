賴總統出席新北雲林同鄉會 允持續建設盼鄉親成後盾

（中央社記者黃旭昇新北27日電）總統賴清德今晚參加雲林同鄉會活動，他除肯定同鄉會長期投入公益、傳承文化，是連結新北與雲林的重要力量，也強調會持續推動改善地方醫療資源及環境整治，盼鄉親成政府堅實後盾。

新北市雲林同鄉會總會第6屆第1次會員大會今晚於新北市五股工商展覽中心舉行，新北各區雲林同鄉會都到場相聚，並熱烈歡迎到場的賴總統。

賴總統致詞時說，雲林鄉親在各行各業努力，推動國家經濟進步與社會安定，同時造福新北與雲林兩地。他也會全力打拚，回應鄉親期許，持續守護國家安全、維護民主、發展經濟，以提升人民生活品質，並期待鄉親成為政府堅實的後盾。

賴總統並感謝理事長邱識琪及歷屆理事長長期付出，讓來自雲林、在新北市打拚的鄉親，既為新北市貢獻心力，也持續關心及回饋家鄉雲林。

賴總統說，自前總統蔡英文任內政府即很重視雲林的建設與發展，在雲林縣民進黨立法委員劉建國長期爭取下，台大醫院雲林分院虎尾醫療大樓已經正式動工，總經費超過新台幣120億元，規模比照醫學中心，未來待建設完成後，將大幅提升雲林鄉親的健康與生命保障，也能服務鄰近縣市民眾。

賴總統也提到，過去濁水溪長年揚塵，以及虎尾溪長期缺乏整治造成淹水與水質不佳等問題，蔡英文前總統任期間即全力投入跨部會協調，相關整治成果目前已逐步顯現，有效改善居民生活環境，也期盼鄉親繼續支持。

新北市長侯友宜在賴總統離開後，也到場向鄉親致意，除陳述相關新北建設，也不分黨派為當地新北市議員拉抬，希望雲林鄉親可以支持為地方服務的優秀民意代表。（編輯：龍柏安）1141227