賴總統出席機械公會成立80週年慶祝大會勉產業界投入國防工業一起來報國
▲賴清德總統（右四）偕經濟部長龔明鑫（右二）及貴賓，於臺灣機械工業同業公會成立八十週年慶祝大會合影，右五為機械公會現任理事長莊大立。（記者王先國攝）
今年適逢臺灣機械工業同業公會成立八十週年，經濟部長龔明鑫、國家發展委員會主委葉俊顯，於今（六）日下午陪同賴清德總統出席臺灣機械工業同業公會於北市喜來登飯店B2福祿廳舉行成立八十週年慶祝大會。賴總統致詞向機械公會現任理事長莊大立及公會全體會員廠商表達祝賀之意，賴總統表示，美國為平衡貿易施行對等關稅，我國機械業面臨很大的挑戰，政府現與美國進行關稅談判，爭取對我關稅再調降，且不疊加，應對美國關稅對我產業衝擊，政府「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」也編列930億元，以協助產業發展，穩定因應國際變局，賴總統也勉勵產業界「站穩腳步，向未來大步邁進」。賴總統提到二○三○年前，我國國防預算占比GDP將達五%，政府大力推動國防工業，也希望「大家投入國防工業的發展，一起來報國」，希望產業界大家和政府一起打拼，一定可以克服難關。
經濟部長龔明鑫致詞表達對機械公會成立八十週年生日快樂誠摯的祝福，龔部長說，經濟部編列四六○億元推動產業支持四大措施，包括機械業在內，以支持機械業的發展，強化韌性與競爭力。龔部長表示，美國對我對等關稅一定會往「好的」方向，新臺幣兌美元匯率也已回穩，龔部長對臺灣經濟發展充滿信心。
其他人也在看
賴瑞隆、許智傑、邱議瑩全落馬？謝寒冰曝高雄變數 預言賴清德恐改派他出戰
民進黨立委林岱樺身陷涉貪爭議，仍在高喊冤屈的同時、拋出有意參選高雄市長的規劃，事後林岱樺也表示，若能經過黨內初選的公平競爭，就算民調不如對手也會願賭服輸；媒體人謝寒冰指出，這就是民進黨要小心的一點，畢竟就算林岱樺願賭服輸、她的支持者會怎麼想仍是未知數。另外謝寒冰也分析，總統賴清德仍屬意立委賴瑞隆出線，若後者聲勢拉不起來，可能會直接派總統府秘書長潘孟安出馬。......風傳媒 ・ 1 天前
鄭麗文新人事！國民黨AI女神接國際部主任、饒舌歌手掌新媒體部
國民黨主席鄭麗文當選至今，積極徵詢黨務人事。今再公布新一波黨務主管人事，國際部主任將由主席選舉期間挺鄭對手郝龍斌的「國民黨AI女神」董佳瑜接任，新媒體部主任則由Rapper跨界從政的音樂製作人王安國主掌。太報 ・ 9 小時前
中共恐通報國際刑警組織引渡沈伯洋？ 國台辦用8個字回應
中國重慶公安局上週宣布對立委沈伯洋立案調查後，未來中共是否會進一步將「懲獨」名單通報國際刑警組織引發關注。國台辦今日（11/5）表示，「法網恢恢，疏而不漏」，無論「台獨頑固分子」身在何處，大陸都將對其採取一切必要的懲治措施，終身追責。太報 ・ 1 天前
普發一萬新竹市加碼5000元！全台地方政府加碼進度一次看【不斷更新】
普發1萬元最快11月11日晚上6點入帳！普發一萬共有5類：登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放、特定對象直接入帳。地方縣市也傳出呼籲普發現金的聲浪，新竹市代理市長邱臣遠率先表示，向新竹市民發放5000元消費金。台北市議會民進黨團也提案向台北市民普發2.1萬元，引發討論。究竟各地方政府會不會跟進普發現金？Yahoo新聞編輯室整理全台22縣市普發進度，帶你一次了解！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 1 個月前
遭藍粉專點名攻擊 黃敬平：願退黨換團結
[NOWnews今日新聞]挺藍粉專「政客爽」日前點名國民黨桃園市議員黃敬平，在大罷免期間上綠營政論節目，一起訕笑國民黨桃園市議員凌濤，黃敬平回應，選後應團結，不過風波未平息。黃敬平今（4）在臉書再嗆，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
高雄起風了！郭正亮見驚人轉變：恭喜柯志恩
在2026年高雄市長選舉即將展開之際，民進黨的四位立委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩和林岱樺正在激烈競爭，最終候選人尚未確定。而國民黨則已確定由立委柯志恩參選。前立委郭正亮表示，恭喜柯志恩，因為她目前的民調與對手差距已縮小至不到10個百分點，顯示出綠營候選人的實力不足。中天新聞網 ・ 9 小時前
王義川2026桃園對決張善政？白營主任爆地方真實狀況：比較常看到綠營這大咖
2026地方大選腳步逼近，各黨派都摩拳擦掌準備角逐，在桃園市長的人選上，民進黨日前傳出立委王義川有望被徵召參戰，相關消息引起外界高度討論。對此，民眾黨社會發展部主任張清俊在廣播節目《POP大國民》透露，自己在地方跑行程的時候沒看到王義川，反倒是很常看到綠營這人在走動。民進黨2026挑戰「光復」桃園，不分區立委王義川在黨內及支持者間呼聲最高，不過王義川本人被媒......風傳媒 ・ 1 天前
民進黨2026選對會拍板蘇巧慧選新北 苗栗、雲林「這2人」出線機率高
2026地方大選逼近，民進黨內初選提名作業也正如火如荼進行中，民進黨選舉對策委員會今（5）日下午拍板，新北市由民進黨立委蘇巧慧參選，將提報至中執會確認後，正式完成提名程序；另外，苗栗縣、雲林縣仍在討論中，但雲林縣長部分，可能由民進黨立委劉建國再戰；苗栗縣部分，也傾向由無黨籍縣議員陳品安出戰。 民進黨選對會今日下午舉行會議，黨發言人吳崢轉述，選對會將向中執會......風傳媒 ・ 1 天前
停砍軍公教年金審查激戰！綠曝55%國人挺年改 羅智強轟冷血：踐踏退休公務員
軍公教年金改革（年改）議題成為立法院本會期朝野攻防焦點之一，在國民黨立委翁曉玲預告排審《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案後，民進黨隨即批評這是「大開倒車」；而後，針對年改議題，民眾黨團4日在審查前夕表態支持自今年起停砍所得替代率，年金隨著物價修正。今（5）日，在立法院司法及法制委員會國民黨團共計26個版本的「停砍年金」提案，主張停止所得替代率逐年降低......風傳媒 ・ 1 天前
李進勇卸任火速恢復黨籍 民進黨團：證明綠營從政者尊重「獨立超然」規定
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導中選會主委李進勇任期到11月3日屆滿，傳出他卸任後4日火速恢復民進黨籍，遭國民黨立委許宇甄批評，綠營安插在中選會的看門...FTNN新聞網 ・ 1 天前
被點名代表民進黨參選台北市長 梁文傑震撼表態了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導陸委會副主委暨發言人梁文傑，由於時常在每週四下午例行記者會上談時事的幽默表現，便受到外界高度關注；如今，民進黨布局2026年台北市長的時刻，梁文傑和民進黨立委王世堅、吳思瑤等人皆被點名，是適合挑戰現任國民黨籍市長蔣萬安的人選。對此，梁文傑今（6）日下午主持陸委會記者會後，接受媒體訪問時回應了！民進黨選對會陸續公布2026年布局人選，而目前台北市市長候選人部分，僅壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農壓線赴黨中央遞交意向書，而王世堅、吳思瑤、社民黨議員苗博雅等人皆被點名適合參戰；其中，身為陸委會副主委暨發言人的梁文傑，因其在記者會幽默談論時事的表現，也被外界認為是適合的人選之一。對此，梁文傑今日下午主持陸委會記者會後，接受媒體訪問時回應說：「我想可能是大家抬愛了吧！這不在我的規劃之中，我覺得現在做這職位還滿有意義的，謝謝」。原文出處：快新聞／被點名代表民進黨參選台北市長 梁文傑震撼表態了 更多民視新聞報導中配錢麗宣傳武統遭除籍 陸委會：若言行繼續不得不依法處理球迷怒了！中國棒聯上海兄弟隊徽有夠「象」 陸委會發聲了蘇巧慧提「停辦新北耶誕城」可拿板橋6成選票？ 侯友宜回應了民視影音 ・ 1 小時前
從公關政治到紅統夢──盧秀燕按兵不動、鄭麗文高調發聲的危險交叉
身段柔軟是盧秀燕市長給外界的政治形象，遇到會影響聲望的新聞事件就隨即道歉，市政處事上則迴避爭議。熟知台中市政的人就知道，盧秀燕面對議會監督，即使議員嚴厲責罵，都鮮少看到市長會當眾認錯。 善於在媒體面前道歉，和藹可親的媽媽市長，進到議會則是固執嚴厲的盧市長。這都是擅長「公關政治」的盧秀燕，擔任台中市長以來，相當常見的做法。思想坦克Voicettank ・ 12 小時前
中配錢麗宣傳武統遭除籍 陸委會：若言行繼續不得不依法處理
即時中心／潘柏廷、李美妍報導華碩一名中配女員工錢麗在臉書宣揚武統，被撤銷戶籍，不過，國台辦發言人張唅昨（5）日稱這是民進黨政府的綠色恐怖。對此，陸委會副主委暨發言人梁文傑今（6）日下午則強調是依法行政，他更強調，現在錢麗被政府撤銷定居後成為長期居留，但如果錢麗相關言行還是繼續的話，那對方的長期居留狀態，可能變成政府不得不依法處理。民視 ・ 1 小時前
趙少康罷免投票涉亮票遭起訴求重刑 回應「尊重司法 不揣測」
前中廣董事長趙少康於今年7月26日罷免案投票時，展示選票給媒體拍攝，涉嫌亮票。台北地檢署今天偵查終結，認定趙少康先後兩次將圈定內容出示他人，事後又飾詞推託，態度顯不足取，依違反公職人員選舉罷免法起訴趙少康，並請法院從重量刑。 對此，趙少康今天回應，犯後態度好不好是主觀認定，尊重司法是他一向的態度，他不會去揣測什麼，一切就依法論法。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 9 小時前
中方官員全部坐正一語不發 川普憶川習會：沒見過有人那麼害怕
美國總統川普週三（11/5）邀請共和黨參議員在白宮舉行早餐會，致詞時提到上週與中國國家主席習近平會談時的情況。他透露，當時他直接向習近平身邊的高官問問題，但高官一語不發，都顯得非常害怕。太報 ・ 10 小時前
中國大陸傳下令停用外國AI晶片 輝達、AMD、英特爾恐受衝擊
人工智慧（AI）熱潮席捲全球，AI時代快速崛起也使地緣政治緊張局勢加劇。路透社5日報導引述知情人士說法指出，中國大陸官方數週前發布指導意見，要求所有由國家資金新建的數據中心，必須採用國產AI晶片。若建中廣新聞網 ・ 8 小時前
鄭麗文上任內部失火？ 藍粉專開戰親鄭民代
親藍粉專，點名國民黨桃園市議員黃敬平，身為民代，在節目上霸凌網紅鍾明軒，也屢次砲打國民黨，痛批不該繼續當議員，而同黨的桃園市議員凌濤按讚貼文，被網友戲稱，現在是「同室操戈」嗎?TVBS新聞網 ・ 1 天前
黃國昌若戰新北？游盈隆直言比民調「穩死」
[NOWnews今日新聞]民進黨選對會昨（5）日拍板提名立委蘇巧慧競選2026新北市長，外界同時高度關注藍白是否合作推出人選？對此，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，如果國民黨想要藍白合，就應該讓出幾席...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
對等關稅有望廢止？美最高法院開庭 兩派法官「大團結」輪番轟川普政府
即時中心／林耿郁報導美國最高法院於當地時間11月5日，就川普大規模對外課徵關稅一案進行聽證；法官們輪番開砲，對川普所主張之行政權限提出嚴厲質疑，認為政府恐已侵犯憲法賦予國會的徵稅權力。不過財政部長貝森特仍樂觀認為，對政府最終勝訴「非常樂觀」。民視 ・ 11 小時前
國民黨是新生，還是返祖？
國民黨1日舉行全代會，新任黨主席鄭麗文正式就職，雖然藍營15縣市長僅4人到場，郝龍斌、張亞中、卓伯源等黨主席參選人也未受邀出席，但鄭麗文一番「要讓國民黨從羊群變成獅群」、「在台灣人民需要時，永遠跟台灣人民堅定站在一起」的致詞，還是讓前主席馬英九感動落淚。美麗島電子報 ・ 1 天前