賴總統出席機械公會成立80週年慶祝大會勉產業界投入國防工業一起來報國

賴清德總統（右四）偕經濟部長龔明鑫（右二）及貴賓，於臺灣機械工業同業公會成立八十週年慶祝大會合影，右五為機械公會現任理事長莊大立。（記者王先國攝）

今年適逢臺灣機械工業同業公會成立八十週年，經濟部長龔明鑫、國家發展委員會主委葉俊顯，於今（六）日下午陪同賴清德總統出席臺灣機械工業同業公會於北市喜來登飯店B2福祿廳舉行成立八十週年慶祝大會。賴總統致詞向機械公會現任理事長莊大立及公會全體會員廠商表達祝賀之意，賴總統表示，美國為平衡貿易施行對等關稅，我國機械業面臨很大的挑戰，政府現與美國進行關稅談判，爭取對我關稅再調降，且不疊加，應對美國關稅對我產業衝擊，政府「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」也編列930億元，以協助產業發展，穩定因應國際變局，賴總統也勉勵產業界「站穩腳步，向未來大步邁進」。賴總統提到二○三○年前，我國國防預算占比GDP將達五%，政府大力推動國防工業，也希望「大家投入國防工業的發展，一起來報國」，希望產業界大家和政府一起打拼，一定可以克服難關。

經濟部長龔明鑫致詞表達對機械公會成立八十週年生日快樂誠摯的祝福，龔部長說，經濟部編列四六○億元推動產業支持四大措施，包括機械業在內，以支持機械業的發展，強化韌性與競爭力。龔部長表示，美國對我對等關稅一定會往「好的」方向，新臺幣兌美元匯率也已回穩，龔部長對臺灣經濟發展充滿信心。