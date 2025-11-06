賴總統出席機械工業公會80週年慶酒會 (圖)

其他人也在看
新！台中環保局、農業局長遭免職 接替人選曝光
即時中心／潘柏廷報導最新消息！原先台中市環保局長陳宏益、農業局長張敬昌因執行非洲豬瘟，被台中市府認定，未恪守中央防疫指引，致生重大風險，今（6）日起免除兩位局長職務；同時，環保局長及農業局長則分別由吳盛忠接任，以及市府參事李逸安代理。民視 ・ 4 小時前
有豬瘟"盧媽媽"宣傳花毯節? 綠砲轟心思錯置還搶功
中部中心/徐秘康、羅宇翔 台中報導台中市議會，今天（5日）綠營依然砲聲隆隆，針對4日台中市長盧秀燕說，豬瘟事件自己及時"拆彈"，化解危機，議員怒轟，盧秀燕做事閃遠遠、搶功跑第一，危機處理荒腔走板，盧秀燕還心思放錯地方，竟然忙著宣傳花毯節，曝露了連市府分工，都嚴重失衡！民視 ・ 1 天前
新北推「左流右新」接種站 長者打疫苗抽iPhone 17
（記者陳志仁／新北報導）秋冬傳染病威脅升溫，新北市政府衛生局於11月1日起，擴大流感及新冠疫苗接種對象至50歲 […]引新聞 ・ 5 小時前
豬瘟防疫究責 台中市農業局、環保局長、動保處長全下台
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導 台中市上個月爆發非洲豬瘟，台中市府有多項行政過程疏失，原今（6）日公布的專案報告指出，首波懲處名單僅有2名基層人員，但台中市政府又接著宣布，農業局長張敬昌、環保局長陳宏益執行非洲豬瘟防疫任務，未恪守中央防疫指引，致生重大風險，免去兩位局長職務。 台中市府表示，除農業局、環保局之外，動保處處長林儒良執行防疫任務，未能確...匯流新聞網 ・ 3 小時前
保守派大法官也不挺！ 川普關稅案最快幾周內裁決
【緯來新聞網】美國最高法院5日就川普政府徵收關稅的合法性進行辯論，焦點在於總統是否能以《國際緊急經濟緯來新聞網 ・ 5 小時前
登革熱防線往北移 汐止確診新北首件本土病例
（中央社記者黃旭昇新北5日電）新北市府衛生局下午表示，汐止區出現新北市今年首例本土性登革熱病例，1名女性確診，5名同住者皆無不適。市府展開病媒蚊密度調查、環境孳清及噴消，並呼籲民眾加強居家防疫。中央社 ・ 1 天前
千人合歡山校外教學搭帳棚「無申請」 新北私校登合歡山遭罰3000元
合歡山北峰校外教學引爭議，新北市私立學校因未申請而遭罰款。近日，該校分梯次帶領超過1000名學生攀登合歡山北峰與西峰進行校外教學，並在山頂設置醫療帳篷以應對緊急情況。然而，此舉因未向太魯閣國家公園管理處申請許可，違反國家公園法規定，連續兩天被罰共3000元。此事件提醒民眾前往國家公園活動時，務必了解並遵守相關規定，避免觸法受罰。TVBS新聞網 ・ 1 天前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 7 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
郭台銘媽媽辭世！豪宅1設施「全是為母親」催淚原因曝
政治中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，在今（6）日稍早傳出離世消息，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然郭台銘在內文自稱為「不孝子」，但其實他對媽媽可說是照顧得無微不至，甚至在自家的豪宅內特別為媽媽安裝了「1設施」，讓人不禁讚嘆他的孝心。民視 ・ 3 小時前
王子再道歉了！5度「對不起范姜粿粿」 再提為父還債求「分期付款」
藝人范姜彥豐揭露妻子粿粿與邱勝翊婚內出軌風波延燒！邱勝翊4日晚間再發聲明道歉，更公開過去為父償債證明，表明目前財務無法一次支付傳聞的1600萬和解金。此外，邱勝翊表示將與粿粿「共同誠實面對」，引發外界對兩人關係的諸多揣測。TVBS新聞網 ・ 1 天前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 1 天前
粿粿爆婚變不倫王子！陶晶瑩首發聲痛批不忍了：就是吃人夠夠的感覺
范姜彥豐和粿粿的婚變風波越演越烈，在范姜踢爆粿粿與王子（邱勝翊）大搞婚外情後，雙方更是多次在網路上隔空交火，引發熱烈討論。如今陶晶瑩（陶子）在Podcast節目也評論此風波，她認為出軌就是會傷害很多人，「我覺得就是有一種吃人夠夠的感覺。」三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 1 天前
「鳳凰」颱風會直撲台灣嗎？專家分析2條可能路徑！這三天影響最劇烈
天氣風險分析師歐宗學指出，今日天氣仍受東北季風影響，與昨日稍有不同的是不再有華南雲系供應水氣，因此北部地區降雨範圍會縮小至迎風面地區，累積雨量也會減少。其他地區則大致是多雲到晴天氣，桃園及花東地區，還有午後山區附近仍會有些零星降雨發生。天氣多一典 ・ 1 天前
網紅公開粿粿「驚天大瓜」！大尺度照外流原因曝 網怒檢舉帳號
前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）遭老公男星范姜彥豐怒指出軌「棒棒堂」王子，隨著風波不斷延燒，網紅玉米泉哥自稱有「獨家爆料」，將會在昨（5日）公布，「第一手消息且還沒外流，是有人在內部、知道真相，也希望事情能被看見，但他不方便露面，所以交給我來講。」沒想到最後公布的消息卻是范姜彥豐被粿粿凹錢，網友們大失所望，甚至檢舉帳號，也讓他又補充：「我是真的有被威脅，這個保證的。」鏡報 ・ 16 小時前
鳳凰颱風生成！恐成「又強又大怪物」下週直撲台 專家示警：被掃到後果慘烈
今年第26號輕度颱風「鳳凰」於今（6）日凌晨2時生成，目前位於鵝鑾鼻西南方約1190公里處，以每小時28公里速度朝西轉西北西進行。氣象署預估，鳳凰將在週日（10日）登陸菲律賓呂宋島，並於週一（11日）北轉接近台灣，強度可能增至中颱上限甚至強颱等級，專家警告這將是一個「又強又大的怪物颱風」。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前
黃明志終於投案！雪碧曝謝侑芯生前最後對話：讓我起雞皮疙瘩
台灣網紅謝侑芯在馬來西亞猝死，歌手黃明志捲入命案遭通緝，失聯2天後今天（11/5）凌晨現身警局投案。謝侑芯的閨蜜「雪碧」日前被網友質疑介紹謝侑芯去大馬，她po出與謝侑芯生前最後的對話，證明自己不知情。太報 ・ 1 天前
高雄市長選情翻盤？郭正亮看民調：恭喜她
[NOWnews今日新聞]2026年高雄市長選戰逐漸升溫，民進黨內邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑4人激烈角逐提名人選，至今仍未明朗；國民黨方面，則已確定由立委柯志恩披掛上陣。對此，前立委郭正亮也特地獻...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
準鳳凰將挑戰強颱！專家曝「最新路徑」：侵台機率提高
今（5）日仍受東北季風影響，不過水氣逐漸減少，迎風面大台北及宜蘭地區雲多偶有短暫降雨。熱帶性低氣壓TD29預估今天生成，成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，不排除有機會增強為強颱，且接近台灣陸地的機會正逐漸提高。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前