賴總統出席無人機海外商機聯盟大會師 盼打造臺灣成為全球無人機發展亞洲中心

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記者陳彥陵／綜合報導

總統賴清德今（9）日出席無人機海外商機聯盟大會師時表示，推動無人機產業是國家重大政策，政府將以打造亞洲無人機產業中心為目標，透過整合產官學研成立無人機產業國家隊、推動6年442億元產業發展計畫、鬆綁法規及完善驗證制度等，加速建構完整產業生態系，兼顧強化國防韌性與帶動經濟發展兩大目標，並積極拓展國際市場，讓臺灣在全球無人機供應鏈占有關鍵地位。

賴總統今日上午在經濟部次長何晉滄等陪同下，前往臺中出席「臺灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」，並參觀無人機廠商成果展示，了解無人機產業發展現況。賴總統表示，推動無人機產業是國家重大政策，希望臺灣的無人機產業，能夠成為全球無人機發展的亞洲中心，並具體達到2項目標。

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第一，強化國防力量，不僅守護臺灣安全，也能夠發揮嚇阻效果，維護臺海和平穩定現狀。賴總統指出，從中東戰爭及俄烏戰爭中可以看出，不對稱戰力是戰爭中相當重要的戰略，而無人機是其中的核心武器，在這兩場戰爭中確實發揮顯著效果；盼藉由大家的力量及政府的支持，協助臺灣無人機產業茁壯，如此一來，對國家安全及亞太和平穩定將有莫大幫助。

第二，產業升級、經濟轉型，帶動臺灣經濟進一步發展。賴總統提到，臺中是臺灣工具機的重鎮，過去生產五金，也提供國防或其他領域使用；現在希望在臺灣堅強的工具機基礎上，加上資通訊、電子零組件、半導體，甚至複合材料，能夠在無人機領域發光發熱。

賴總統表示，在人工智慧快速發展的時代，全球已看見人工智慧產業的重要性，而從中東戰爭及烏俄戰爭的經驗中，也能看見無人機產業的市場；無人機不僅應用於戰爭場域，在食、衣、住、行等各項領域，未來都將有廣泛的發展空間；因此，政府基於未來產業發展需求，以及兼顧國防與經濟發展的政策目標，將無人機產業列為國家發展重大政策之一。

賴總統說明，政府將從3大面向推動無人機產業發展；首先，由經濟部籌組「臺灣卓越無人機海外商機聯盟」，整合產官學研能量，打造無人機產業國家隊，未來將整合複合材料、模組製造到全機製造，結合北、中、南各地不同領域專長，共同建構完整產業體系。

第二，行政院已核定「無人載具產業發展統籌型計畫」，於2025年至2030年6年期間，共編列442億元預算，全力支持產業發展，並將視實際需求持續提供必要支持。

第三，推動法令修訂與制度建構。由於無人機產業屬於新興產業，部分既有法令規範已不符產業發展需求，因此已責成行政院副院長鄭麗君統籌協調相關部會，全面檢討並鬆綁法規限制，同時建構符合產業發展需求的法令基礎，包括協助推動研發、生產製造、試驗場域及試飛空域等相關配套措施，提供產業發展所需的支持。

談及國際布局，賴總統強調，臺灣發展無人機產業不僅著眼於國內市場，更要積極拓展外銷；臺灣位處印太第一島鏈關鍵位置，也是全球非紅供應鏈及民主價值鏈的重要夥伴，在國際市場具有高度信任空間。然而，要進一步拓展海外市場，仍須取得國際認證。因此，行政院、經濟部、工研院共同努力，透過臺美合作，臺灣已經成為美國境外第一個Green UAS認證機構；未來所生產的無人機，在臺灣就可以完成認證，通過後即可外銷，這對臺灣無人機產業的發展有莫大的幫助。

賴總統進一步指出，經濟部與工研院也持續為臺灣無人機產業推動包括非紅供應鏈及資訊安全等認證工作，這些工作其實非常重要，包括飛航控制、衛星導航、通訊等三大晶片，以及飛航控制、地面控制等軟體，都需要資安及非紅供應鏈認證，未來政府也會協助大家取得這些認證。

賴總統也談到，政府為了國家安全與發展經濟所提出的《國防特別預算條例》，無人機產業發展的經費遭全部刪除，僅通過7800億元對美軍事採購預算。此外，無人機相關經費並非僅編列於《國防特別預算條例》，中央政府總預算也有相關編列，也仍未完成審議通過；政黨競爭在所難免，但不能犧牲國家利益，更不能影響普羅大眾、產業發展和國家安全。

賴總統表示，請大家支持國防特別預算中的無人機產業相關經費，以及中央政府總預算盡速審查通過；行政院已在籌編明年度預算案，每年度預算規模都超過3兆元，影響國家甚鉅，期盼朝野共同支持，讓總預算能夠順利、盡速完成審議，產業能持續蓬勃發展。

賴總統參觀無人機廠商成果展示，了解無人機產業發展現況。（總統府提供）

賴總統參觀無人機廠商成果展示，了解無人機產業發展現況。（總統府提供）

賴總統表示，政府透過整合產官學研成立無人機產業國家隊、推動6年442億元產業發展計畫等政策，打造臺灣成為亞洲無人機產業中心。（總統府提供）

賴總統今日出席「臺灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」。（總統府提供）