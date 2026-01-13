賴總統出席竹南大千醫院動工 點名鍾東錦學學徐耀昌

中部中心／黃毓倫、林進龍、SNG 苗栗報導

總統賴清德，落實健康台灣政策，親自出席，大千醫院竹南院區動工典禮，除了肯定前、現任縣長徐耀昌及鍾東錦政績，也不忘拉抬，民進黨提名要選縣長的陳品安，點名也有幫忙爭取提升苗栗醫療。總統也在致詞時提到，徐耀昌當縣長時，都會跟他咬耳朵，提醒現任縣長鍾東錦，要跟徐耀昌學學！

總統賴清德，下鄉來到苗栗竹南，代表民進黨參選縣長的陳品安也陪同，參加大千醫院竹南院區動工典禮。這項工程對苗北醫療資源，無疑是注入強心針，賴總統高度重視。

總統賴清德：「我們卓院長之前已經來到我們苗栗部立醫院，本來是15億元，現在已經增加到21億元，那我知道這個事情，陳品安議員有努力，我們給她一個掌聲。」

賴總統跑行程，不忘拉抬自家人陳品安，也有替鄉親努力爭取醫療資源。同時細數中央政績，從蔡總統到他上任，都沒有忘記要協助苗栗走出財政困境。





總統賴清德：「今年中央預計補助我們苗栗縣最少288億元，比去年又增加了25億元，我們對苗栗是非常支持，點滴徐耀昌縣長是非常清楚，我每一次來到苗栗，在我耳邊講說他還缺什麼這樣，鍾縣長要學一下，你都沒有跟我咬耳朵啦。」

總統點明鍾東錦，要跟前縣長徐耀昌學學。雖然鍾東錦沒跟總統咬耳朵，但致詞時也沒忘記替鄉親請命，加強教育。

苗栗縣長鍾東錦：「我們苗栗沒有一所讓國中生會嚮往的高中，也沒有一所值得人家很懷念，很想去讀的大學院所，我們在教育方面也要麻煩大家，尤其是中央的長官能夠協助。」





苗栗縣長選戰悄悄開打，鍾東錦要挑戰連任，而綠營這邊，由陳品安出戰，總統進場跟離場時，陳品安都跟緊緊，大母雞難得來，小雞把握時機多亮相，手把手爭取選民認同！





