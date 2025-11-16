賴總統出席總統盃街舞大賽頒獎典禮（2） (圖)

台北市 / 綜合報導 國民黨副主席張榮恭14日才在上海和平飯店，與中共中央及國台辦主任宋濤會面並舉行閉門會，如今傳出陸委會將進行反制，不過卻是把矛頭指向「台北上海雙城論壇」，對此台北市長蔣萬安表示，2座城市交流行之多年，「沒有必要這麼複雜」。陸委會也澄清，蔣市長帶隊去上海，目前不會有什麼問題。國民黨副主席張榮恭，走向前握手的正是，中共中央台辦主任宋濤，兩人會面地點選在上海和平飯店，地點也挑過，正是第二次辜汪會談會面點。國民黨副主席張榮恭(11/14)說：「我們在台灣，每一人都是堂堂正正的中國人。」只開放十分鐘的拍攝張榮恭，把「中國人」掛在嘴邊也重申了九二共識。國民黨副主席張榮恭(11/14)說：「歷史的發展證明，只要我們堅持九二共識，反對台獨，確實，兩岸關係能夠和平發展，反之則否。」不只見了宋濤張榮恭同一天，也見了上海市委書記陳吉寧(PIC)，只是從鄭麗文，才拿下國民黨主席後，10月28日副主席蕭旭岑才在天津與宋濤會面，這回國民黨又有副主席，再率團前進中國，而且傳出和宋濤的閉門會沒有設定議題。立委(民)陳培瑜說：「呼籲鄭麗文，還有相關的國民黨副主席，請不要到中國，演一齣，根本沒有人想要看的大爛戲，就只是為了迎合中國，真的才是最糟糕，最糟糕的政客。」從鄭麗文上任後就喊九二共識是通關密語，再到副主席頻頻赴中，陸委會除了隔空開槓傳出將展開反制，可能不會核准上海台辦，副主任李驍東的來台申請，讓預計12月舉辦的雙城論壇恐怕出現變數。台北市長蔣萬安說：「陸委會之前，也都表達會樂觀其成，所以兩個城市之間，行之多年的交流，其實沒有必要這麼複雜。」陸委會則也重申蔣市長要帶隊去上海，目前看來不會有什麼問題，但鄭麗文上任後國民黨與中國交流愈來愈頻繁，蔣萬安想切割恐怕也不容易。 原始連結

