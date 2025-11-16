賴總統出席總統盃街舞大賽頒獎典禮（3） (圖)

台北市 / 綜合報導 街舞大賽總統盃，16日凱道盛大登場。總統賴清德週末與運動部長李洋，一早都現身挺街舞，甚至還現場隨著音樂，一起學Locking，跳得相當有架勢。而賴清德致詞時，還特別強調，這次決賽在凱道舉辦，就是把過去這個追求民主的政治場域，獻給全國人民，來舉辦運動賽事。選手則稱讚，舞台搬到府前是「很酷的事」。 街舞老師說：「567，go。」拍點一到左手右手伸出來，總統賴清德與運動部長李洋，跟著街舞老師跳LOCKING。熟能生巧兩人跳到第三次，基本上已經有模有樣，2025總統盃街舞決賽開幕，李洋還以幽默方式告訴大家政府有多重視街舞文化，運動部長李洋說：「總統盃我們一再的告訴大家，我們政府我們多麼重視，我們街舞的文化，但總統這個運動是不是重視的太快了，感覺其他運動會吃醋，羽球就有點吃醋了。」但除了總統盃街舞，之前的總統盃3對3籃球，同樣都選在凱道舉辦背後有特別意義，總統賴清德說：「決賽的地點特別在總統前的廣場，就是把這一個過去追求民主的政治場域，來獻給全國人民，來舉辦運動賽事。」台灣霹靂舞者陳柏均說：「那個時候從在中正紀念堂上面練習，的那些回憶，被趕來趕去啊，很難有地方可以練舞啊，結果我們今天跳到總統府，凱達格蘭道前面覺得很，很光榮。」總統賴清德VS.運動部長李洋說：「DJ Drop the beat。」隨著音樂聲響舉辦熱血賽事，凱道上如今也注入更多青春活力。 原始連結

