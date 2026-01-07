賴總統出席行政院科技顧問會議 盼落實AI新十大建設

記者郭曉蓓／臺北報導

總統賴清德昨（6）日出席「2026行政院科技顧問會議開幕式」時表示，2026年是臺灣邁向智慧繁榮的關鍵年，不僅要鞏固既有的半導體優勢，更要持續落實「AI新十大建設」；行政院亦積極投入矽光子、量子科技、機器人等三大關鍵技術研發，持續擴大算力基礎建設。賴總統並期盼未來共同努力，讓臺灣不只是全球知識創新的重要樞紐，更成為AI時代中值得信賴、更具韌性的領航者。

賴總統致詞時指出，臺灣以科技立國，科技對國家進步、經濟發展及人民福祉至關重要，因此政府每年皆寬列科技預算，且由行政院長擔任召集人，召開國家最高層級、也最重要的科技策略諮詢會議，廣徵專家學者寶貴意見，凝聚國家未來科技政策方向，持續厚植臺灣科技實力。他同時感謝科技顧問積極貢獻專業與遠見，讓政府在瞬息萬變的國際局勢中能掌握正確方向，帶領國家穩健前行，並期盼透過會議的腦力激盪，將世界前瞻發展趨勢轉化為具體可行的國家科技政策與行動。

賴總統提到，行政院目前正積極推動「AI新十大建設」，為迎接智慧化時代的來臨，同時也要確保國家在下一世代的競爭優勢，這項計畫扮演至關重要的角色，且有明確發展目標，預計在2040年之前，政府會投入1,000億元以上資金，培植50萬個人才，創造15兆元產值；最終目標是要打造一個智慧生活圈，食衣住行育樂各領域都可看到人工智慧所扮演的角色，希望未來執行過程能夠順利。

賴總統說，2026年是臺灣邁向智慧繁榮的關鍵年，不僅要鞏固既有的半導體優勢，更要持續落實「AI新十大建設」，並同步推動生技醫療、國防工業等多重引擎，協助中小微企業在轉型中維持競爭力，打造更堅實的護國群山，確保臺灣在下一個世代的競爭優勢。

賴總統表示，與會的所有科技顧問都是科技界的翹楚，也都很清楚臺灣在晶圓代工、IC封裝測試與ICT整合等領域都具備世界級實力。根據業界統計，臺灣在AI伺服器供應鏈上占有關鍵地位，擁有完整IC與AI生態系，這是臺灣的底氣，也是推動「AI新十大建設」成功的必要基礎。然而，未來的競爭不只在硬體，更在於算力、傳輸與應用的全面整合，只要能率先突破瓶頸建立可信任體系，國家未來發展一定更具有競爭力。

賴總統進一步指出，行政院正積極投入矽光子、量子科技、機器人等三大關鍵技術的研發。上個月在國科會主委吳誠文陪同下參訪矽光子產業，深刻感受矽光子對臺灣未來將有決定性影響，也感謝業界的投入，讓各項成果處於國際領先地位。接下來，政府要持續擴大算力基礎建設，「國網雲端算力中心」已在臺南南部科學園區正式啟用，後續將加強投入矽光子等尖端技術的研發與人才培育，整合跨域研發能量，讓臺灣在下一個10年不只是參與者，更要成為標準的制定者、規格的領先者。

賴總統提到，在技術突破的同時，也要思考如何建立開放、充滿活力且普惠的AI創新生態系，不僅要以資安、隱私與資料治理為基礎，推動可信任、可驗證、可負責任的AI應用；更要讓AI成為中小微企業升級轉型的引擎，擴大AI導入的普及與效率，確保在升級轉型的過程中，不遺落任何一個產業、任何一家公司或族群。

賴總統強調，科技發展是一場與時間賽跑的競爭，臺灣沒有停下腳步的本錢。期盼與會顧問都能知無不言、言無不盡，提出創新前瞻、務實可行的建議，協助政府把科技發展，特別是「AI新十大建設」轉化為具體的行動路徑；也請行政院在會後儘速形成跨部會推動機制，讓共識能迅速落實。相信只要大家共同努力，臺灣不只是全球知識創新的重要樞紐，更會成為AI時代中值得信賴、更具韌性的領航者。

總統賴清德昨日出席「2026行政院科技顧問會議開幕式」，盼落實「AI新十大建設」。（總統府提供）