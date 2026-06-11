賴總統出席警察節慶祝大會 勉持續精進執法量能
記者陳彥陵／綜合報導
總統賴清德今（11）日出席「115年警察節慶祝大會」，感謝警察同仁的辛勞與付出，肯定其依法執勤與專業判斷，守護社會安全及累積人民對國家的信任。並指出，政府將持續提升科技執法及辦案量能、強化員警執勤安全裝備，期勉警察同仁持續打擊詐欺及毒品犯罪，以「毒駕零容忍」態度嚴格執法，共同守護人民安全。
賴總統今日在行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳等人陪同下，出席「115年警察節慶祝大會」；並前往現場「小小警察體驗營」活動，與參與活動的小朋友親切互動；隨後至保三總隊警犬分隊、警大招生及刑事成果展區，了解目前警犬裝備、警大教學研究發展與警政署掃黑、查緝不法金流、肅槍、緝毒、打詐等相關成果；接著親頒榮譽紀念章予29名全國模範警察，表揚他們致力維護治安的貢獻。
賴總統致表示，上週他在中央警察大學的畢業典禮，看見即將投入治安工作的年輕世代；今天的警察節慶祝大會，則看見全國警察同仁長年堅守崗位的專業與榮耀。從新血養成到第一線執法，警察所承擔的都是國家法治與社會安定最重要的責任。
賴總統指出，每一位警察同仁都是人民的守護者，今天的大會特別在臺北車站大廳擴大辦理，透過體驗營及成果展讓民眾更了解警察同仁的辛勞與付出。同時也代表政府及全體國人，向所有的警察同仁表達最由衷的敬意與感謝；並感謝獲得表揚的29位全國模範警察以及10位榮獲警察獎章的資深績優同仁，在工作上展現專業與責任也替團隊爭取榮耀。
賴總統也感謝在場同仁的家人們對於警察同仁的支持；並指出，警察工作隨著突如其來的勤務，以及家人心中放不下的牽掛；因為有家人的支持與體諒，同仁才能無後顧之憂站在第一線守護社會；無論是深夜巡邏、交通疏導、偵辦案件、維護大型活動安全，或是第一時間趕到緊急現場，警察同仁的依法執勤與專業判斷，讓社會每個角落多一分安心，更累積人民對國家的信任。
賴總統說，近10年來臺灣暴力刑案發生率持續下降，這是全體警察同仁長期努力的成果，也是臺灣社會穩定的重要基礎。為了因應新興科技發展及犯罪型態快速演變，政府持續提供警察同仁更多、更大的支持，包括加速提升科技執法量能、精進鑑識防爆效能、強化通訊科技辦案能力，以及汰舊換新警用車輛，讓同仁能以最先進的科技打擊不法。
賴總統接著說，在個人裝備方面，也將規劃採購「戰術防彈衣」與「戰術槍套組」，全面提升員警的安全裝備，確保執勤安全。同時，為了合理反映同仁工作的強度、風險與專業，今年3月開始調高刑事加成以及勤務繁重加成。除了調高直轄市勤務繁重加成，屬於非直轄市的13個本島縣市警察同仁也納入適用範圍，最高提升4成支給，期盼透過待遇調整來鼓舞同仁士氣。
賴總統勉勵警察同仁，由於當前犯罪型態持續改變，因應各種治安挑戰要不斷精進策略，才能有效守護人民。去年「詐欺犯罪防制中心」法制化後，打詐組織編制擴大；請同仁持續追上游、斷金流、查洗錢，系統性瓦解詐騙集團犯罪鏈結。
賴總統表示，面對最近多起毒駕事故，上週行政院已從源頭嚇阻、強化查緝、重懲毒駕三個面向提出14項作為，全面加大防制力道。包括將依托咪酯改列為第一級毒品，凡是製造、運輸、販賣最高可處死刑。此外，政府也將推動修法，對於持有電子煙納入行政罰，並增訂沒入規定。至於毒駕，除了吊銷駕照，也一律沒入車輛，並加重行政處分及全面提高法定刑度。
賴總統強調，請警察同仁務必以「毒駕零容忍」的態度嚴格執法。毒品害人、毒駕更可能奪走無辜生命。要持續溯源斷根，全力打擊毒品犯罪，讓國人遠離毒品，守護每個人安全回家的路。
賴總統表示，政府持續提供警察同仁更多、更大的支持，包括加速提升科技執法量能、精進鑑識防爆效能、強化通訊科技辦案能力，以及汰舊換新警用車輛，讓同仁能以最先進的科技打擊不法。（總統府提供）
賴總統參觀保三總隊警犬分隊、警大招生及刑事成果展區。（總統府提供）
賴總統與參與「小小警察體驗營」活動的小朋友親切互動。（總統府提供）
賴總統親頒榮譽紀念章予29名全國模範警察，表揚他們致力維護治安的貢獻。（總統府提供）
其他人也在看
日本職棒》孫易磊本季首度先發6局8K無失分 奪一軍生涯首勝
效力於日本職棒北海道日本火腿鬥士的「台灣至寶」孫易磊，於台灣時間6月11日下午5時迎來本季一軍首度先發登板，對手為橫濱DeNA灣星。此役孫易磊表現威風八面，先發6局無失分送出8次三振的優質內容，搭配6局下隊友攻下2分火力支援，終場火腿以3比0擊敗橫濱，孫易磊也順利收下一軍生涯首勝。
台股交易熱絡5月證交稅年增2.9倍 實徵704億元續創單月新高
台股交易熱絡，成交值屢創高。財政部今天（11日）公布5月全國賦稅收入初步統計，受惠台股漲勢延續，帶動單月證交稅實徵淨額704億元，再度刷新單月新高紀錄，年增2.9倍，漲幅為逾22年以來新高。累計前5月證交稅實徵淨額2487億元，亦為同期新高。
男友太持久！妹子「堅持1小時」崩潰：要乾旱了
男友太持久！妹子「堅持1小時」崩潰：要乾旱了
執法過當? 大貨車開錯禁行路段 竟遭警拖下車壓制在地上銬
社會中心／王毓珺 張智凱 新北報導開錯路，竟然就被員警拖下車、壓制上銬！日前有名大貨車駕駛，行經新北市淡水區沙崙路，不小心誤闖禁行大貨車路段，遭員警攔下，他沒有報身份證，跟員警說要先上車打電話確認，沒想到下一刻就被員警拖下車，壓制在地、上銬，甚至手機也被員警一把搶過，滿身傷的駕駛怒控，員警執法過當！
中職／連4年10勝投手！本季大縮水僅2勝 鋼龍笑談龍將「集體罰跪」真相
味全龍洋投鋼龍這幾年都是球隊相當仰賴的投手，本季身手在進化，0.93被上壘率、1.92自責分率更是寫下來台6年新低，不過目前僅拿2勝卻相當罕見，龍隊友之前甚至還向他「集體罰跪」，他說都是在鬧著玩，這也證明隊友彼此感情很好，更表示知道大家都很努力，有時候就是結果不盡人意。
任天堂發表會大作連發股價卻慘跌，外媒酸「沒內容不用硬辦」玩家傻眼反擊：這陣容還嫌？
最近一段時間對全球玩家來說真的忙翻了，因為從 PlayStation 的「State of Play」開始，夏日遊戲節、XBOX Game Showcase、任天堂的「Nintendo Direct」等遊戲平台的發表會連袂舉辦，公布許多新作消息。不過，在這其中 Nintendo Direct 表現卻似乎有些平淡，不但發表會後股價下跌 8.2%，也被外媒點名抨擊「幹嘛不晚點辦」掀起社群熱議。
光電股泛陣陣綠光！「這檔太陽能」卻逆勢漲停、群創也噴8% 彩晶小摔1%陷連6跌
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導受美股四大指數全面收黑影響，台股加權指數今（11）日開低走低，盤中一度下挫至接近4萬2千點大關，隨後大幅度拉回，最終收4...
快訊／雨彈轟炸！這地急發淹水警戒
快訊／雨彈轟炸！這地急發淹水警戒
台灣玩家哭了！營運23年《爆爆王》宣布8月結束營運 網淚別：再見了彈水阿給
對於許多台灣玩家們來說，2003 年開始在台灣營運的《爆爆王》（原《彈水阿給》）可說是大家的童年回憶，小時候大家回到家總迫不及待與朋友們鬥智鬥勇，用水球擊敗對手。不過，這個陪伴大家 23 年的老遊戲今日傳出即將畫下句點，宣布將於 2026 年 8 月 13 日正式關服停運。
藤條不當體罰! 北市國中籃球名校 爆女教練霸凌疑雲
社會中心／綜合報導台北市一所國中籃球隊，傳出疑似霸凌案，學生家長指控，籃球隊女教練，不讓自己的小孩加入群組，待在球隊三年，幾乎坐足冷板凳，唯一上場一次，還被教練酸是"給他最大的仁慈"，更傳出曾拿藤條，不當體罰其他同學，最終調查結果，只有不當對待屬實，祭出小過懲處，未達解聘程度，讓家長無法接受。
追花蓮營養午餐弊案！ 副縣長顏新章以被告身分約談
地方中心／趙永博 花蓮報導檢調調查源自2023年花蓮縣的營養午餐弊案，上個月的首波搜索行動中，已偵辦六人，現在案情又有最新進展！今天一早，調查站人員到縣府，以被告身分帶回花蓮縣副縣長顏新章、縣府秘書長饒忠則是以證人身分，被帶回！在地議員推測，整個案情恐怕繼續向上延燒！
高爾夫》年度大滿貫出現兩隻腳了！【翁明璽專欄】
歷經11年的奮戰，北愛爾蘭名將Rory McIlroy終於在去年征服Augusta National Country Club（奧古斯塔國家鄉村俱樂部），披上渴望多年的名人賽綠夾克，一舉成為自Tiger Woods之後，首位集滿4座不同大賽冠軍的傳奇球星，接下來換成當今世界球王Scottie Scheffler試圖加入這個史上只有6人的生涯大滿貫超級俱樂部。
終於可以曬衣服了！氣象署曝「放晴時間」：氣溫回升有望見到陽光
中央氣象署發布最新天氣預報，未來一週台灣將迎來先濕後乾的天氣轉折。受到梅雨鋒面影響及強烈西南風灌入，14、15日將是降雨最劇烈的「重頭戲」，中南部需嚴防局部大雨或豪雨。所幸這波雨勢預計從16日起因西南風減弱而逐漸趨緩，各地氣溫明顯回升，17、18日北部與東半部終於能告別陰雨、見到久違的陽光；緊接而來的端午三連假目前預測天氣也相對穩定偏熱，型態轉為午後雷陣雨為主。
國泰金獲利好到爆！ 5月EPS 4.07元 調整後5個月賺贏一整年
國泰金控今日公布財報，2026年5月稅後淨利140億元，累計稅後淨利達599.3億元，EPS達4.07元；5月單月獲利調整後逾450億元，累計獲利調整後逾1,250億元，已超越2025年全年獲利表現；由於主要子公司獲利動能強健，5月獲利皆創同期新高，其中，國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後淨利亦創歷年同期新高，國泰金控及國泰人壽累計調整後獲利創同期新高。
訂單滿手接到2027年後！這「代工廠」獲投信大買1.8萬張 全球產能還要翻倍
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導美伊衝突升高市場不確定性，加上美股四大指數同步收黑，台股今（11）日震盪走弱，終場以43,149.46點作收，下跌76.08點，跌...
美加墨世界盃規模空前，卻因政治因素而代價高昂
有一點似乎肯定：在賽場的精彩以外，這場規模空前的世界盃，可能會成為史上最具爭議的賽事之一。
台大申請入學爆「AI眼鏡作弊」！醫學系考生做這件事露馬腳 另2人書審膨風全都零分
大學申請入學管道11日放榜，台灣大學今年查獲3起重大違規，1件是考生報名醫學系和牙醫系2階甄試，在2階筆試用AI眼鏡，該科0分。另有2名考生的書審資料與事實差距甚大，被認定誤導審查，被判0分。台大教務處註冊組組長李宏森說明，今年台大申請入學查獲3起重大違規，有1名重考生報名醫學系和牙醫系2階甄試，在生物科共同筆試時，入場時穿著帽T引起注意，考試時又發現該考生......
49枚戰斧飛彈轟炸伊朗 川普：伊朗請求美軍中止目前軍事行動
美國總統川普（Donald Trump）於6月10日接受福斯新聞（Fox News）特派記者崔伊．英斯特（Trey Yingst）專訪時首度透露，伊朗官方已直接與美方取得聯繫，並請求美軍中止目前對伊朗境內的軍事行動。福斯新聞記者英斯特指出，川普在訪談中詳細說明了這場轟炸行動的最新進展、與德黑蘭當局的談判現狀，並嚴正警告，若伊朗最終拒絕美方提出的協議草案，美......
總統提名監察院長陳永興、副院長王榮璋 監委提名名單一次看
第六屆監察委員任期將於7月31日屆滿，監察委員提名審薦小組召集人、副總統蕭美琴今天（11日）上午宣布，總統賴清德提名前任台灣人權促進會會長陳永興，擔任監察院長、現任監察委員王榮璋為副院長，另提名27人擔任監委。期待全體被提名人獲得立院同意，懇請立法院恪盡憲法忠誠義務，以客觀角度審視所有被提名人，維持憲政機關監察院的正常運作。
台美關係史上最佳，護國神山卻在華府遇逆風？共和黨人強勢表態：台積電涉及侵權就禁運
根據美國新聞網站《Axios》獨家取得的信件，多位共和黨人敦促美國國際貿易委員會（ITC）在涉及台積電（TSMC）的專利案件中，應當採取強硬的執法行動。這則《Axios》在11日披露的報導，不僅將商業專利糾紛上升到了國家安全與產業霸權的政治博弈，更直接衝擊台灣護國神山的利基與台美關係。這場政治攻防始於一封日期標註為5月22日的聯名信。發起人包括共和黨籍的眾議......