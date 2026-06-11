賴總統出席警察節慶祝大會 勉持續精進執法量能

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

記者陳彥陵／綜合報導

總統賴清德今（11）日出席「115年警察節慶祝大會」，感謝警察同仁的辛勞與付出，肯定其依法執勤與專業判斷，守護社會安全及累積人民對國家的信任。並指出，政府將持續提升科技執法及辦案量能、強化員警執勤安全裝備，期勉警察同仁持續打擊詐欺及毒品犯罪，以「毒駕零容忍」態度嚴格執法，共同守護人民安全。

賴總統今日在行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳等人陪同下，出席「115年警察節慶祝大會」；並前往現場「小小警察體驗營」活動，與參與活動的小朋友親切互動；隨後至保三總隊警犬分隊、警大招生及刑事成果展區，了解目前警犬裝備、警大教學研究發展與警政署掃黑、查緝不法金流、肅槍、緝毒、打詐等相關成果；接著親頒榮譽紀念章予29名全國模範警察，表揚他們致力維護治安的貢獻。

廣告 廣告

賴總統致表示，上週他在中央警察大學的畢業典禮，看見即將投入治安工作的年輕世代；今天的警察節慶祝大會，則看見全國警察同仁長年堅守崗位的專業與榮耀。從新血養成到第一線執法，警察所承擔的都是國家法治與社會安定最重要的責任。

賴總統指出，每一位警察同仁都是人民的守護者，今天的大會特別在臺北車站大廳擴大辦理，透過體驗營及成果展讓民眾更了解警察同仁的辛勞與付出。同時也代表政府及全體國人，向所有的警察同仁表達最由衷的敬意與感謝；並感謝獲得表揚的29位全國模範警察以及10位榮獲警察獎章的資深績優同仁，在工作上展現專業與責任也替團隊爭取榮耀。

賴總統也感謝在場同仁的家人們對於警察同仁的支持；並指出，警察工作隨著突如其來的勤務，以及家人心中放不下的牽掛；因為有家人的支持與體諒，同仁才能無後顧之憂站在第一線守護社會；無論是深夜巡邏、交通疏導、偵辦案件、維護大型活動安全，或是第一時間趕到緊急現場，警察同仁的依法執勤與專業判斷，讓社會每個角落多一分安心，更累積人民對國家的信任。

賴總統說，近10年來臺灣暴力刑案發生率持續下降，這是全體警察同仁長期努力的成果，也是臺灣社會穩定的重要基礎。為了因應新興科技發展及犯罪型態快速演變，政府持續提供警察同仁更多、更大的支持，包括加速提升科技執法量能、精進鑑識防爆效能、強化通訊科技辦案能力，以及汰舊換新警用車輛，讓同仁能以最先進的科技打擊不法。

賴總統接著說，在個人裝備方面，也將規劃採購「戰術防彈衣」與「戰術槍套組」，全面提升員警的安全裝備，確保執勤安全。同時，為了合理反映同仁工作的強度、風險與專業，今年3月開始調高刑事加成以及勤務繁重加成。除了調高直轄市勤務繁重加成，屬於非直轄市的13個本島縣市警察同仁也納入適用範圍，最高提升4成支給，期盼透過待遇調整來鼓舞同仁士氣。

賴總統勉勵警察同仁，由於當前犯罪型態持續改變，因應各種治安挑戰要不斷精進策略，才能有效守護人民。去年「詐欺犯罪防制中心」法制化後，打詐組織編制擴大；請同仁持續追上游、斷金流、查洗錢，系統性瓦解詐騙集團犯罪鏈結。

賴總統表示，面對最近多起毒駕事故，上週行政院已從源頭嚇阻、強化查緝、重懲毒駕三個面向提出14項作為，全面加大防制力道。包括將依托咪酯改列為第一級毒品，凡是製造、運輸、販賣最高可處死刑。此外，政府也將推動修法，對於持有電子煙納入行政罰，並增訂沒入規定。至於毒駕，除了吊銷駕照，也一律沒入車輛，並加重行政處分及全面提高法定刑度。

賴總統強調，請警察同仁務必以「毒駕零容忍」的態度嚴格執法。毒品害人、毒駕更可能奪走無辜生命。要持續溯源斷根，全力打擊毒品犯罪，讓國人遠離毒品，守護每個人安全回家的路。

賴總統表示，政府持續提供警察同仁更多、更大的支持，包括加速提升科技執法量能、精進鑑識防爆效能、強化通訊科技辦案能力，以及汰舊換新警用車輛，讓同仁能以最先進的科技打擊不法。（總統府提供）

賴總統參觀保三總隊警犬分隊、警大招生及刑事成果展區。（總統府提供）

賴總統與參與「小小警察體驗營」活動的小朋友親切互動。（總統府提供）

賴總統親頒榮譽紀念章予29名全國模範警察，表揚他們致力維護治安的貢獻。（總統府提供）