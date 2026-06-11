賴總統出席警察節慶祝大會（3） (圖)

在豪華中大型七人座休旅車（Luxury Family SUV）的世界裡，奧迪（Audi）Q7 自 2005 年問世以來，一直靠著招牌的 quattro 四驅系統與高實用性在市場上穩坐一席之地。隨著用車族群對科技與舒適度的胃口越來越大，四環品牌正式推出了第三代大改款 Audi Q7。這次改款不僅外觀修飾得更加具有道路存在感，內裝與照明科技更是好料算盡。不論你是需要載著大老闆開商務會議，還是得應付家裡吵鬧的後座乘客，這台兼具性能與空間機能的全能休旅車，似乎都準備好接招了。換上霸氣「大嘴巴」：全新家族化外觀，車室頭頂空間順便被解放第一眼看到第三代 Q7，很難不注意到那張尺寸更誇張的家族化單體式盾型水箱護罩（Singleframe）。搭配重新設計的兩側進氣口，整張前臉的視覺寬度被大幅拉開，比起上一代顯得更加強悍且富有肌肉感。不過，這次外觀最務實的改動其實在車側。設計師將 D 柱線條修改得更為直立，使得車頂線條（Roofline）呈現近乎水平的狀態。這項調整不只是為了讓外型看起來更魁梧，最實質的好處是直接釋放了第三排乘客的頭頂空間（Headroom），讓七人滿載時的壓迫感大幅降低。不負「燈廠」之

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