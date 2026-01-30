賴總統出席警政署署務會報 勉強化打擊犯罪

記者陳彥陵／臺北報導

總統賴清德今（30）日出席「警政署115年第1次署務會報」，肯定警察同仁長期堅守崗位、無私奉獻的辛勞與付出。賴總統強調，政府將持續全面強化打詐、掃毒、掃黑及關鍵基礎設施防護工作，並期盼朝野政黨能夠同心協力支持警察同仁，共同強化政府打擊犯罪、維護治安的力量。

賴總統今日在內政部長劉世芳、警政署長張榮興等人陪同下，出席「警政署115年第1次署務會報」，並代表全體國人向每一位堅守崗位、無私奉獻的警察同仁，致上最誠摯的敬意及謝意。

賴總統提到，去年年底臺北市發生隨機襲擊事件，在高度危險的情境下，警察同仁沉著應對、迅速行動，與熱心市民一起制止暴力行為，防止傷害持續擴大。在事件發生之後，警察同仁更是全力投入，在公共場合與大眾運輸加大見警率，使國人安心、放心。展望新的一年，面對國人在意的治安，仍有打詐、毒品、黑幫、社會韌性等4大問題，要持續沉著因應、以長期方針的策略，一一破解及精進。

賴總統指出，首先針對詐欺犯罪，過去一年政府積極推動打詐綱領2.0、配合打詐新四法，警政署也結合公私部門力量，全面提升全民防詐意識。去年11月更完成了「詐欺犯罪防制中心」法制化作業，強化情資整合與橫向聯繫。目前詐欺犯罪情形依然嚴重，且手法不斷推陳出新，但在大家的努力下，去年12月詐騙財損金額相較於2024年8月高峰期，已經下降約5成。

第二，毒品對國人身心健康造成深遠傷害，也嚴重影響治安。打擊毒品必須從源頭下手，去年，警方破獲毒品製造工廠41處、混合式新興毒品分裝場832處，全力壓制掃蕩、溯源斷根。接下來，要持續落實各項政策，全力推進「阻絕供需」、「減少毒害」、「穩定復歸」以及「抑制再犯」4大核心目標。

第三，黑幫組織是詐欺、毒品、賭博等犯罪的主要操縱者；黑幫更滲入新興產業、再生能源、土石方與廢棄物等產業，伴隨龐大的地下金流及洗錢，持續影響社會秩序與公平正義。

賴總統說，警政署在過去一年積極實施4波「全國同步掃黑行動專案」、以及4波「全國同步檢肅非法槍械專案行動」。這些行動有效查緝幫派犯罪組織762個、犯嫌近5000人，並查扣幫派不法所得122.5億餘元、非法槍械上千枝，充分展現政府徹底打擊不法、守護社會安定的決心。然而，黑幫組織近期展現出「分散化」的趨勢，並且透過加密通訊、加密貨幣、跨國網絡等方式，持續威脅治安。更讓人擔憂的是，有部分幫派受境外敵對勢力影響，影響國家安全。期盼警政署在新的一年，必須拿出更有力、更有效、更直接，也更持續性的做法，打擊黑幫犯罪等不法組織，提升國人對治安的信任感。

第四，關鍵基礎設施的安全維護與社會韌性，是社會正常運作的核心支柱，攸關國家安全與民生經濟。從去年開始政府整合萬安及民安演習舉辦「2025城鎮韌性演習」，並搭配漢光演習，進行跨體系、跨層級的複合式驗證，非常感謝警察同仁的積極投入，警政署也主動盤點防空警報音響弱訊區，並提出改善方案，充分展現警察體系的整合能力。

賴總統強調，在新的一年務必要持續精進相關作為，來強化全社會防衛韌性。去年初，政府已經核定近百億元，推動為期3年的「網路科技運用精進計畫」，即時串聯電信業者與執法機關系統，來精準掌握犯罪情資。

賴總統表示，警察同仁的辛勞需要社會共同支持，政府一定會做警察最堅強的後盾，讓同仁無後顧之憂；也期盼朝野政黨攜手合作，支持警政工作，強化政府打擊犯罪、維護治安的整體力量。

