賴總統出席輔仁大學百週年校慶（3） (圖)
總統賴清德（右3）6日上午出席輔仁大學百週年校慶，與教育部次長張廖萬堅（左2）、輔大校長藍易振（左3）等貴賓一同合影留念。
中央社記者趙世勳攝 114年12月6日
其他人也在看
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 168
全聯鯛魚排羅生門她搞的！起底20歲離職女研究助理 衛生局找嘸人送辦
羅生門真相大白！高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，但供應商「口湖漁類生產合作社」自行送第三公正單位SGS，檢驗結果全都顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，今（4)日召開記者會由局長率領副局長、檢驗科長鞠躬道歉，整起烏龍始自一名離職的陳姓女研究員，目前已經移請高雄地檢署偵辦，釐清動機。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 495
高雄要變天了？吳子嘉揭關鍵原因：綠提名「他」 柯志恩就贏
針對2026年高雄市長選舉，媒體人吳子嘉4日在中天《新聞千里馬》節目中分析，國民黨立委柯志恩不排除有當選的可能性，特別是如果民進黨提名立委賴瑞隆出戰，柯志恩當選機會就會超過5成。目前民進黨內部出現賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺等4人搶奪提名的局面。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 84
中國GDP僅4% 賴清德：台灣願意伸出援手協助
中國GDP僅4% 賴清德：台灣願意伸出援手協助EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 625
賴瑞隆兒子涉霸凌3名同學 邱議瑩：應儘速釐清責任、妥適處理
[Newtalk新聞] 有意參選高雄市長的民進黨立委賴瑞隆遭爆出就讀小二的兒子在學校追打、霸凌同學，甚至在廁所外圍堵對方長達12分鐘，並嗆聲：「出來就打死你、甩你耳光！」對此，同黨立委邱議瑩今（5）日喊話，涉及校園安全，希望教育局、學校盡快釐清事實、妥適處理。 邱議瑩首先表示，這個是一個很揪心的事，涉及校園安全，希望學校能盡快處理，包括孩子的人生安全、相關輔導。 她也喊話，期許教育局、學校盡快調查事實、釐清責任，甚至要妥適處理，畢竟是校園安全事件。 媒體問及，中國APP「小紅書」因資安、詐騙問題，被內政部宣布封鎖1年。邱議瑩認為，台灣是充分的自由、民主國家，在台灣可以任意地隨時下載想要APP，但這些APP如果危及國家安全，那麼國家安全應該要放在第一位，如何保護國人、國家資安、個人隱私不透過APP傳到中國去，因此不叫威權，而是政府的責任，保護國人安全。 在野黨質疑是意識形態操作，如果是詐騙的話，臉書、LINE上面更多，為什麼只有小紅書被調查？邱議瑩強調，所有詐騙政府都會介入調查，但相關單位若不配合，甚至將通訊、隱私傳回中國，不是簡單詐騙問題可以處理。 邱議瑩最後舉例，如同在上週質詢中國咖新頭殼 ・ 1 天前 ・ 407
北京再出招！又投訴「台灣有事」發言 日駐聯合國大使駁斥：毫無根據
中日關係持續緊張，北京外交動作頻頻，日本首相高市早苗先前在國會發表「台灣有事」相關言論，中國駐聯合國大使傅聰近期二度致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）闡明中國政府立場，要求日方撤回相關答辯。對此，日本駐聯合國大使山崎和之駁斥，並直言「中國的說法毫無根據、與事實不符，完全無法接受」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 42
停砍公教年金協商破局！ 羅智強、吳思瑤搶手板激辯
停砍公教年金協商破局！ 羅智強、吳思瑤搶手板激辯EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 87
鯛魚排烏龍求償將依「國賠」 懲處最高至副局長！
高雄市衛生局日前檢驗全聯「台灣鯛魚排」時，因檢驗數值遭人為更動而導致錯誤數值被放大十倍，引發業者強烈抗議。衛生局長黃志中今（5）日公開還原整起事件過程，表示將依國家賠償法對業者進行賠償，同時追究相關人員責任，最高懲處層級將達副局長。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 19
被質疑等徵召？李四川放話：願和黃國昌協調
[NOWnews今日新聞]台北市副市長李四川昨（4）日鬆口談選舉，說只要登記初選就會請辭現職，而他和市長蔣萬安在議會備詢時，被狂問辭職一事，引蔣萬安一旁插話表示：「你們要考慮一下我的心情」。對此，李四...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 19
國旅補助元旦起實施 平日住2晚最高領2千
民眾在生日旅遊住宿、平日住房、遊樂園留宿都能獲得補助(圖/知本老爺 提供)卡優新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
鯛魚排烏龍公布懲處！衛生局長僅口頭告誡 副局長等6人被記過
高雄市府針對日前「台灣鯛魚排」檢驗出動物禁藥的烏龍事件，完成相關人員究責。衛生局長黃志中已向市長陳其邁自請處分，陳其邁則嚴厲告誡黃志中全面檢討錯誤、改善流程，並禁止再犯。此外，涉及此案的多名衛生局人員，包括副局長、主任秘書、科長及股長等，皆被記過處分，已離職的陳姓臨時人員及簡姓研究助理也被記過，至此，懲處最高層級只到副局長。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 3
【重磅快評】陳水扁重出江湖 賴清德芒刺在背？
前總統陳水扁最近滿血復活，不僅在南二都市長初選表態支持台南陳亭妃、高雄邱議瑩，還傳出他將主持電視個人節目，完全無視保外就...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
高雄有望綠地變藍天？吳子嘉曝民進黨若派「這人」參選：柯志恩當選機會破5成
2026年民進黨高雄市長初選戰火越燒越旺，上周末四位參選人全力催票，邱議瑩率先打出「場面牌」，號稱動員逾5萬人，前行政院長蘇貞昌等綠營大咖也到場站台。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉在節目《新聞千里馬》表示，高雄市長選舉中，國民黨立委柯志恩不排除有當選的可能性；若民進黨提名賴瑞隆，柯志恩的當選機率就過了5成。首先討論綠營台南市長選情，吳子嘉指出，台南一個西......風傳媒 ・ 16 小時前 ・ 4
小紅書暫封鎖1年 總統府：尊重內政部決策
（中央社記者沈佩瑤台北5日電）「小紅書」APP涉詐風險高且資安檢測不合格，內政部命令暫行封鎖1年。總統府發言人郭雅慧今天受訪表示，詐騙案件無法配合政府追查，尊重內政部的決策。中央社 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
卓冠廷高喊性羞辱護馬郁雯 網友挖黨部10樓不堪往事打臉
民進黨台北市議員參選人馬郁雯因柯文哲案受到關注，競選看板卻被前台北市政府副發言人郭音蘭發現掛在涉黃按摩店上，引發各界議論。馬郁雯強調掛設程序一切合法，並已將看板下架。不過，民進黨新北市議員卓冠廷4日發文反控藍營對馬郁雯進行「性霸凌」，此番言論隨即遭網友翻出民進黨過去MeToo事件狠打臉。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
台大外籍生罹肺結核「匡列逾900人」！北市衛生局曝最新情況
即時中心／潘柏廷報導台灣大學近日傳出肺結核接觸感染事件，由於學生陸續收到校方的「肺結核接觸者｣通知，更要求接受X光和抽血檢查，並將訊息貼在社群，使得消息隨之曝光；衛福部長石崇良今（4）日透露為單一確診個案，而對方為外籍學生，此起也並非校園群聚，目前已匡列超過900人。對此，台北市衛生局也透露最新情況了！民視 ・ 1 天前 ・ 1
首度鬆口談2028大選！ 盧秀燕：民主國家不該一黨獨大
台北市 / 綜合報導 地方大選將近，就連2028總統大選的潛在人選也動作頻頻，立法院長韓國瑜今(4)日推出個人桌曆，引發話題，與此同時，台中市長盧秀燕也接受平面媒體專訪，首度談及2028選戰，指出民進黨執政已經超過10年，如果出現第4次政黨輪替，對民進黨而言也不是壞事。對此，代表民進黨參選台中市長的立委何欣純則回應，台中市也需要政黨輪替。台中市長盧秀燕說：「台灣是民主的國家，那不應該一黨獨大，政黨有競爭的話，國家才會進步。」相較以往的謹慎，更時常搬出「專心市政」，這次罕見高談國是，平面媒體專訪台中市長盧秀燕，斗大標題寫著「第四次政黨輪替」，談及民進黨再次輪替後，已經執政十年，直言「我覺得夠了」，因為離民意遠了，認為如果2028年再次輪替，對民進黨而言也不是壞事，接著更抨擊總統賴清德日前的發言，是置國家於危險之中。台中市長盧秀燕說：「如果這種錯誤的資訊的話，有可能會造成人民的恐慌，或者是兩岸的誤判，甚至國際的動盪，不過好在總統那兒，已經發現他有錯誤，所以有進行更正。」一番發言超過市長格局，遭外界政治聯想，展現問鼎大位企圖心，子弟兵立委黃健豪，試圖將焦點拉回地方大選。立委(國)黃健豪說：「確實可能是為了2028年做鋪墊，但重點應該是2026年，還有一年的時間，未來這一年的時間，在野要怎麼樣合作。」民進黨台中市長參選人何欣純說：「台中市也需要政黨輪替啊，所以，我期待台中市民智慧的選擇。」民進黨台中市長參選人何欣純，藉機為自己的選情加溫，不過就在盧秀燕「國政說」發酵，立法院長韓國瑜也有新動作，發布公益桌曆預購消息，強調會加碼親筆簽名，而其中這張戴著墨鏡、身穿國旗皮衣，手插牛仔褲口袋的照片引發討論，記者VS.立法院長韓國瑜說：「(怎麼看盧市長專訪她是一個選總統的起手式)，謝謝，(你覺得她準備好了嗎)。」立委(國)黃健豪說：「每位委員，包含每位首長，隨時都要經營自己的社群，所以我想，這是一個正常一般的互動。」藍營兩顆太陽動作頻頻，增加指向2028大選的政治訊號。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 3
挺黃呂涉違集遊法遭傳喚 朱立倫：憲法保障人民權利
台北市 / 綜合報導 台北地檢署偵辦 大罷免的 不實連署案，今年4月搜索約談時任的，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，當時的黨主席朱立倫曾發出動員令，呼籲黨 工 職人員到場聲援，還喊出要守夜，遭到警方七次舉牌驅離，並以違反集會遊行法函送法辦！北檢今（5）日以被告身分，傳喚朱立倫以及國民黨前發言人楊智伃進行說明， 朱立倫在 庭訊後強調，是在遵循憲法對人民權利的保障，也會堅持憲法規定的集會遊行保障。國民黨前主席朱立倫VS.記者說：「(被檢方傳喚有要講什麼嗎)，(覺得是秋後算帳嗎)，謝謝謝謝，謝謝啊。」保持微笑沒有正面回應，上個月才剛卸下國民黨主席職務，朱立倫今（5）日現身北檢，在律師的陪同下，以被告的身分遭傳喚說明，庭訊只花了短短半小時。國民黨前主席朱立倫說：「我們都是執行憲法，對人民權利的保障，我們會堅持中華民國憲法，規定對集會遊行的保障。」即使被告還是堅定立場，會被告就是4月17日，北檢偵辦罷免案不實連署，搜索時任國民黨台北市黨部，同步約談主委黃呂錦茹。主席朱立倫發出動員令，除了主席身先士卒，包括台北市長蔣萬安，桃園市長張善政，立委王鴻薇謝龍介都到場，大批聲援群眾擠得水洩不通，但北檢是集會遊行禁制區，警方舉牌警告了七次命令解散，台北市警中正第一分局長(04.17)說：「朱立倫先生，謝龍介先生，楊智伃小姐，警方依集會遊行法，舉牌警告。」蔣萬安講完話就離開，雖然謝龍介一度起身，要大家散步就不是集會，但不肯散去已經被蒐證，和朱立倫前發言人楊智伃，都涉嫌違反集會遊行法，被警方函送法辦偵查庭首開，謝龍介因為立法院公務請假，其餘兩人訊後請回，朱立倫，朱立倫認為這趟來是履行，中華民國憲法對人民集會遊行的保障，楊智伃也發文表示，站在北檢是為了國家，民主自由公平正義發聲，兩人言論會不會被檢方認定，犯後無悔意最終司法會給答案。 原始連結華視影音 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
號召黨公職聲援黃呂錦茹涉犯集遊法 朱立倫.楊智伃遭傳喚
社會中心／王毓珺 嚴凱 台北報導還記得在今年4月時，國民黨因為不滿檢方偵辦幽靈聯署案，時任黨主席朱立倫下令，號召黨公職包圍北檢聲援黃呂錦茹、衝撞禁制區，被依集會遊行法偵辦，今天（5日）檢方傳喚朱立倫跟前國民黨發言人楊智伃到案，朱立倫開完庭表示，當時是執行憲法對人民權利的保障。一下車，大批媒體就圍了上前，前國民黨主席朱立倫，一身西裝筆挺，打著領帶，現身北檢。記者vs.前國民黨主席朱立倫：「這是秋後算帳嗎，好你們辛苦了，謝謝。」只見朱立倫，一臉輕鬆表情，始終帶著微笑，陪同在一旁，身穿白色西裝外套的，是國民黨前發言人楊智伃，兩人同時被檢察官傳喚，短短偵訊半小時後，朱立倫離開地檢署，強調集會遊行是憲法給的保障。號召黨公職聲援黃呂錦茹涉犯集遊法 朱立倫.楊智伃遭傳喚（圖／民視新聞）前國民黨主席朱立倫：「今天我們是來履行，中華民國憲法，對於人民集會遊行的保障，我們都是執行憲法，對人民權利的保障，我們堅持中華民國憲法規定，對集會遊行的保障。」時間回到今年4月17號，國民黨不滿地檢署，連日重辦罷免綠營立委案，國民黨地方黨部陸續遭到搜索，各黨部主委被約談。時任黨主席朱立倫下令，號召黨公職包圍北檢抗議、聲援黃呂錦茹，還衝撞禁制區，被依集會遊行法偵辦。號召黨公職聲援黃呂錦茹涉犯集遊法 朱立倫.楊智伃遭傳喚（圖／民視新聞）律師包盛顥：「集會遊行經過主管機關，依法命令解散但不解散，號召或是指揮的主嫌，可能會構成犯罪，如果法院認定犯罪事實判決有罪，最重可以處兩年有期徒刑。」同樣涉案的國民黨立委謝龍介，因為立院公務請假，將擇期傳喚到案說明。原文出處：朱立倫、楊智伃違反集遊法 北檢首度傳喚說明 更多民視新聞報導國民黨智庫董事長交接 朱立倫：鄭麗文一定有很多新的創意藍智庫交接鄭麗文卻「找不到執行長」 藍委吃驚：還沒搞定？最新／417包圍北檢案 楊智伃、朱立倫今被傳喚說明民視影音 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
李四川被拷問何時辭選新北！ 蔣萬安搶答
對於台北市副市長李四川上節目首度鬆口參加黨內初選，不過今(4日)在議會的市政總質詢，民進黨議員輪番問李四川何時要請辭參選新北市長，一旁的台北市長蔣萬安突然搶答「有沒有考慮一下我的心情」。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 3