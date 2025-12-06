賴總統出席輔大百年校慶 盼全球領袖追求和平

記者吳典叡／綜合報導

總統賴清德今（6）日參加天主教輔仁大學創校百年校慶時指出，教宗良十四世曾提及全球應放棄暴力、追求和平與展現關懷弱勢，盼望全球領袖可聽到這聲音，「和平無價，戰爭沒有贏家。」

賴總統今日出席「天主教輔仁大學創校100週年慶祝大會」，感謝天主教會及輔仁大學長久以來對國家社會所做的貢獻與陪伴，並祝福輔仁大學迎接更璀璨的百年。賴總統致詞時表示，欣逢輔仁大學創校百年，非常榮幸受邀出席慶祝大會，跟大家一起見證這歷史性的時刻，他要代表國家衷心感謝輔仁大學百年來發揮真、善、美、聖的精神，春風化雨，為國家栽培英才。

賴總統指出，教宗良十四世近期出訪土耳其與黎巴嫩關心當地民眾，也特別強調希望全球能夠放棄暴力，追求和平，大家應該要共同合作，對弱勢者提供關懷。教宗的聲音特別發人深省，也希望全球領袖都能夠聽到，因為「和平無價，戰爭沒有贏家。」，每一個政府的職責都應該要放在照顧人民，而不是領土的擴張。