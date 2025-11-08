賴總統出席醫師節慶祝大會 (圖)

長庚醫院將於明年迎來創院50週年，在這段半世紀的歷程中，團隊以專業與愛心守護無數病患與家庭，並且長期在醫療公益付出與努力。值此重要時刻，知名音樂人羅大佑老師慷慨捐贈最新專輯《季春四望夜雨愁》黑膠唱片一千張，為長庚醫療團隊送上最暖心祝福，並以具體行動支持長庚醫療公益。長庚醫院特別在11月7日中午舉辦音樂分享會，包括王瑞慧董事長、決策委員會陳昱瑞名譽主委、程文俊主委、陳建宗副主委、行政中心潘延健總執行長、許智超副總執行長、台北長庚黃集仁院長等人都親自出席，與醫院主管同仁一同分享這場結合音樂、醫療與公益的溫馨活動。長庚醫院表示，2026年適逢長庚醫院邁入50週年院慶的重要里程碑，素仰知名音樂人兼醫師背景的羅大佑老師卓越才華與深厚人文關懷，榮幸邀請羅大佑老師為本院創作全新院歌。羅大佑老師以動人旋律與細膩歌詞刻劃著長庚自創院以來，始終堅持守護生命、不以營利為目的，以及取之於社會、用之於社會的宗旨。這首院歌將成為全院共同的精神象徵，記錄醫療團隊半世紀以來的努力與使命。明(2026)年12月的長庚醫院50週年院慶活動上，羅大佑老師將親自獻唱這首歌，用音樂化作祝福，伴隨長庚醫院邁向下一個50年。長庚決

台灣好新聞 ・ 1 天前