賴總統出席防災士培訓 盼強化全社會防衛韌性

記者陳彥陵／綜合報導

總統賴清德今（20）日出席「115年度防災士培訓」時表示，防災士可以協助鄰里、社區進行風險盤點工作，也能帶領實地演練、建立聯絡網絡，讓資訊更快、行動更準、照顧更到位。社區多一分安全，國家就多一分穩定，期勉未來有更多行業與團體共同投入防災士培訓，強化國家防災體系。

賴總統今日上午偕同內政部長劉世芳等人，前往臺中出席「115年度防災士培訓」，感謝國際獅子會第三聯合會葉浴堅議長及所有獅友，並表示，國際獅子會是4大國際社團之一，每一位會友都是社會的中堅力量，不僅事業有成，更秉持著服務精神，熱心公益、救助弱勢，推動國家經濟與社會進步。

廣告 廣告

賴總統提到，臺灣位處地震帶與颱風行經路徑，經常遭遇颱風與地震的威脅，應該要有自我保護的準備，並在行有餘力下幫助別人。另外，面對地緣政治變化不能掉以輕心，避免在事情發生時毫無準備。因此，上任後在總統府成立「全社會防衛韌性委員會」，提出多項重點主軸，加強並善用鄰里平時的訓練，在必要時加以應用，達到全民防災的目標。

賴總統指出，在內政部與消防署共同努力下，去年已培訓了6萬8千名防災士，今年也要繼續努力，希望達成培訓10萬名防災士的目標。同時感謝內政部、臺中市政府、消防局、逢甲大學、防災研究中心團隊共同參與這項防災士培訓計畫。

賴總統說，在場學員皆已成為合格的防災士，之後就可以協助鄰里、社區進行風險盤點工作，也能帶領實地演練、建立聯絡網絡，讓資訊更快、行動更準、照顧更到位。並強調，社區多一分安全，國家就多一分穩定，期勉未來有更多行業與團體一起來投入防災士培訓。

賴總統出席「115年度防災士培訓」表示，在場學員皆已成為合格的防災士，之後可協助鄰里、社區進行風險盤點，讓防災資訊更快傳遞。（總統府提供）

賴總統出席「115年度防災士培訓」，感謝中央及地方與民間團體參與防災士培訓計畫，盼持續強化國家災防體系。（總統府提供）

賴總統致詞時表示，去年防災士培訓成效良好，今年希望達成培訓10萬名防災士的目標。（總統府提供）