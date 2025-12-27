賴總統出席雲林同鄉會 推薦蘇巧慧、劉建國笑稱「買一送一」

社會中心／綜合報導

新北市雲林同鄉會週六晚間，在五股區舉辦會員大會，總統賴清德也親自出席，致詞時強調會守護台灣安全、維護台灣民主，也大力推薦即將代表民進黨參選雲林縣長的立委劉建國，和參選新北市長的蘇巧慧，還笑稱是「買一送一」。

總統賴清德現身新北市雲林同鄉會第6屆第1次大會，鄉親們非常熱情地歡迎賴總統的蒞臨，紛紛拿起手機拍照。賴清德上台致詞，強調會守護台灣的民主，同時發展經濟讓人民生活更好過。

接著也順勢推薦站在一旁、即將參選雲林縣長和新北市長的劉建國和蘇巧慧。

賴總統出席雲林同鄉會（圖／民視新聞）









總統賴清德說，我今天買一送一，除了推薦劉建國，推薦新北市未來媽媽市長蘇巧慧。

立委蘇巧慧說，用新的團隊，新的觀念，年輕有活力，把全新北團結在一起，這個團隊我們一起來拚一次，讓新北市衝起來。

點到雲林，賴清德說雲林醫療資源不足，劉建國擔任立委期間，幫地方爭取到台大雲林分院在虎尾興建醫學中心等級的醫學大樓，政府投入經費高達120億元，就是為了維護雲林民眾的健康。

總統賴清德說，建國跟我們一樣，都是出身一般的家庭，大家經濟都比較辛苦，所以他來立法院之後，他都一直在衛生、環保、勞工，社會福利委員會努力。





賴清德推薦蘇巧慧、劉建國（圖／民視新聞）





立委劉建國說，雲林縣濁水溪畔，我們的母親在這地方，雲林一樣也要顧，新北市交給蘇巧慧來顧，雲林縣交給劉建國來顧。地方選戰逐漸加溫，賴清德也全力拉抬黨內人士，為明年選舉做暖身。





