賴總統出席青年論壇 盼國家進步臺灣更好

記者吳典叡／臺北報導

總統賴清德今（29）日出席一場青年論壇，分享政府推動教育、文化、交通、住宅及社會福利等各項照顧年輕人的政策，期盼透過政策讓每個人都能追逐夢想，國家社會持續進步，共同努力讓未來的臺灣比現在更好。

賴總統今日下午在華南銀行總行大樓出席「2025總統與青年論壇」。賴總統致詞時表示，青年是國家的未來與棟樑，青年世代的聲音必須被聽見、被理解，也應該被重視。雖然心中期待打造更好的臺灣交給青年，但是否能符合青年期待，必須透過與青年對話溝通，轉化為政府政策並逐項改善，國家社會才能持續進步。

廣告 廣告

賴總統強調，國家非常重視年輕人，從教育、文化、交通、住宅到醫療都有完整政策。在教育方面，目前高中職全面免學費，並補助私立大專校院學生每年3.5萬元學雜費，對公私立大專經濟弱勢的學生也額外補助1.5萬到2萬元， 確保家庭經濟困難的孩子也能安心上學，政府希望用教育為孩子裝上飛向夢想的翅膀。

針對青年在大學期間的生活支出，賴總統說，若選擇住宿舍，政府提供每名每學期5000元宿舍補助；教育部也持續編列經費協助大專院校改善宿舍環境。若學生不住宿舍而在外租屋，則可申請政府的租金補貼，目前政府一年投入300億元預算，已有約70萬人以上受惠，包含學生與就業青年。若選擇住在家裡，則可使用TPASS通勤優惠，降低交通負擔。

在就業面向，賴總統表示，政府積極縮短學用落差，推動建教合作，並透過學校育成中心及民間創業加速器協助青年創業。並提到，國發會也設置創業天使投資方案，並另外編列100億元專為數位與淨零領域的新創團隊提供支持，全力打造臺灣「創新創業雨林生態系」。如果青年選擇繼續深造，政府也推出「高等教育深耕計畫」，5年投入約900億元，協助大學提升教學品質，培育具國際競爭力的高階人才。若想就業，政府也推動加薪，自蔡前總統開始至今，基本工資已經連續10年調漲、軍公教也在加薪，軍人另額外加薪。

賴總統出席一場青年論壇，分享政府推動教育、文化、交通、住宅及社會福利等各項照顧年輕人的政策。（總統府提供）

賴總統期盼透過政策讓每個人都能追逐夢想，國家社會持續進步，共同努力讓未來的臺灣比現在更好。（總統府提供）