賴總統出席「成大沙崙醫院新建工程動土典禮」 期許成為南臺灣醫療創新智慧健康聚落

▲賴清德總統表示，未來是全面智慧化的時代，代表臺灣醫療服務的未來就在沙崙。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】賴清德總統今（18）日上午前往臺南出席「成大沙崙醫院新建工程動土典禮」，期許沙崙園區成為帶動南臺灣醫療創新以及強化公共服務的重要智慧健康聚落。也期盼未來不分黨派都能支持中央政府總預算審議，再次討論《財政收支劃分法》更合理的分配，讓地方財政更自主，也保有中央財政協助地方發展的能力，以創造雙贏。

總統致詞時，首先代表國家及政府感謝在場每一位貴賓努力促成此重大計畫，並談到，兩年前參加成功大學沙崙醫院的奠基典禮，今天很高興再次與大家一起見證工程的重要時刻，這不僅是醫療建設的動土，更象徵臺灣在智慧醫療、健康治理，以及區域均衡發展上，邁出關鍵的一步。後續尚有許多工作，先預祝未來工程順利圓滿成功，建設完成後提供病人最好的健康服務，也帶動南臺灣、全臺灣智慧及精準醫療跨時代的進步。

廣告 廣告

總統感謝行政院和相關部會、臺南市政府、成大醫院、成功大學，以及所有協助推動的立法委員和地方議會夥伴。並指出，沙崙醫院是「成大沙崙醫療服務與創新園區」的第一期計畫，感謝成大團隊的努力，所規劃的沙崙園區積極因應高齡化、人口結構變遷，以及公共治理數位轉型的挑戰。未來沙崙醫院完工之後，不只藉由人工智慧、雲端運算及智慧系統，優化醫療流程、發展精準醫療，提升照護效率，減輕醫護人員的負擔；同時透過與研究機構的合作，促進智慧醫療、再生醫療的研發，協助臺灣醫療的發展持續與國際接軌。

▲賴清德總統親臨主祭。

總統也特別提到，沙崙醫院預計設置總床數664床，空間規劃也預留災時緊急收治用途，可以提升醫療韌性。同時，沙崙醫院設置臺南市首座兒童醫療中心，也將發展遠距醫療等，將大幅強化新豐地區與周邊居民的就醫資源，並且提升從善化、新市、永康，甚至北高雄地區的整體醫療服務品質。未來的沙崙園區將成為帶動南臺灣醫療創新，以及強化公共服務的重要智慧健康聚落。

總統表示，沙崙的發展是中央和地方合作的典範。從他擔任臺南市長開始，陸續推動沙崙智慧綠能科學城、中研院南部院區、大臺南會展中心以及三井OUTLET等重大建設；到現在黃偉哲市長任內，成大沙崙醫院正式動土。從高鐵臺南站下車的旅客都可以看到沙崙這一帶是正在發展的新市鎮，未來也將是帶動臺南與南臺灣發展的動力來源，並期盼第二階段計畫的審議也能順利進行。

總統說，由此可見，所有攸關人民福祉、帶動區域均衡發展的建設，成功推動的關鍵除了中央與地方相互合作，更重要的是要有中央健全的財政大力支持。期盼未來立法委員不分黨派都能支持中央政府總預算的審議，《財政收支劃分法》也能再次進行討論，更合理的分配，讓地方財政更加自主，也保有中央財政協助地方發展的能力，如此才能創造雙贏。

成大沙崙醫院在臺南歸仁區舉行動土典禮.