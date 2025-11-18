（圖／本報系資料照）

中日正為「台灣有事」硬槓，劍拔弩張之際，賴清德總統11月17日呼籲大陸應該要克制，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者。事實上，才被美國智庫學者高德斯坦在《時代》雜誌撰文批評為「魯莽的領導人」的賴清德，實該忍住閉嘴，否則自己恐怕才是麻煩製造者。

大陸為日本首相高市早苗在國會說「台灣有事」可能構成可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，而大動肝火。但是高市惹出的風波不僅於此，眼下喚醒軍國主義的幽靈已蠢蠢欲動，包括：展示5.8萬兵力與300架戰機的大規模軍演；將自衛隊軍銜體系將重回「大佐」、「中佐」、「少佐」等舊制，以及修改「非核三原則」中的「不引進」原則。

日本軍國主義回魂、解除核武封印，亞洲鄰國莫不繃緊神經，賴總統此刻發言挺日，反中DNA搔癢難耐，難道不擔心犯鄰國眾怒，不魯莽嗎？

事實上，高市早苗剛上任就端出「台灣有事」向前衝，賴總統不需要急著跳進爭端漩渦，賴政府國安會、國防部、外交部、陸委會都可以作為第一線表態發言，用不著賴總統衝上前線，插嘴兩句刷存在感。中日雙方以軍演對抗，兩邊秀肌肉都比台灣size大上好幾個量級，然後呢？「日本有事」台灣有想過下一步嗎？

「台灣沒事」反倒因「日本先有事」，「台灣有事」師出無名，倒是日本藉此恢復軍國主義，皇軍、皇民死灰復燃，賴總統挺得下去嗎？（作者為資深媒體人）