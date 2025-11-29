賴總統剛開國安高層會議...陸再宣布金門海域執法

在賴總統召開國安高層會議並宣布兩項「守護民主台灣國安行動方案」後，大陸福建海警昨天宣布，當日在金門附近海域依法開展常態執法巡查，這是九月底以來大陸官方首度披露。

大陸海警局東海分局發言人朱安慶昨天表示，十一月廿八日福建海警位於金門附近海域依法開展常態執法巡查。十一月以來，福建海警組織艦艇編隊持續加強金門附近海域執法巡查，「進一步強化有關海域管控力度，切實維護包括台灣地區在內的中國漁民合法正當權益和生命財產安全，有力保障廈金海域正常航行和作業秩序」。

去年金門漁船案造成二名大陸漁民不幸死亡後，大陸海警於當年二月十八日宣布，福建海警將於金廈海域開展常態化執法巡查，並還曾延伸至東引島、馬祖島、烏坵附近海域開展綜合執法巡查。

大陸國台辦發言人也於去年二月起公開否認「禁止、限制水域」的存在，其後有大陸海警、海監、漁政、海巡、科研船及其他公務船多次進入金門禁限制水域，進行其「常態化執法巡查」。

相關在金門海域的活動，按照大陸海警的披露，頻率都是每月底一次，但在今年九月廿八日後，整個十月官方沒有公布任何在金門海域執法巡查的新訊息，直到昨天再度進行。

