政治中心／綜合報導

賴總統（15日）深夜發表「院際國政茶敘後錄影談話」，針對行政院長卓榮泰決定不副署財劃法表達支持，堅決阻止違憲亂政法案生效，展現對憲法的忠誠、維護國家及全民福祉的決心，他也嚴正呼籲立法院，即刻撤回這些傷害國家的爭議法案，他願意以合憲方式，赴立法院進行國情報告。

總統賴清德：「堅決阻止違憲亂政法案生效，展現對憲法的忠誠，我支持這樣的決定，我要邀請所有國人，與我一起堅守這條防線。」行政院長卓榮泰15號正式宣告，不副署財劃法，總統賴清德晚間，也透過社群平台錄影發聲，表態支持。

廣告 廣告

賴總統力挺卓揆「不副署」財劃法 呼籲立院：即刻撤回違憲法案

賴總統（15日）深夜發表「院際國政茶敘後錄影談話」，針對行政院長卓榮泰決定不副署財劃法表達支持。（圖／民視新聞）總統賴清德：「如果這些法案都通過並且生效，臺灣的安全臺灣的民主，臺灣的經濟國人的權益，以及社會的公平正義，都將陷入立即的危機，這不是民主的展現，這是對民主的侵蝕，更是將臺灣推向，立法濫權在野獨裁的懸崖邊緣。」

總統向國人說明，當前憲政與國政風險，細數在野黨擬通過的法律，包括讓中國的資金、產品在離島洗產地的離島建設條例，還有讓中國的新住民在擔任公職時，可免除必須單一效忠我國義務的國籍法，另外還要最近炒得沸沸揚揚的國會助理費除罪化，以及總統副總統選舉罷免法等，一旦付諸實施，將會對國家體制造成重大衝擊。

賴總統力挺卓揆「不副署」財劃法 呼籲立院：即刻撤回違憲法案

行政團隊決定不予副署本次修法。（圖／民視新聞）總統賴清德：「我也要在此向立法院，提出最誠摯，但也最嚴正的呼籲，請即刻撤回這些傷害國家，違背憲法精神的爭議法案，面對此一新的憲政情勢，我要重申我願意依據憲法，增修條文第4條第3項之規定，以及憲法法庭所揭示的合憲方式，赴立法院進行國情報告。」總統向立院遞出橄欖枝，在野下一步如何接球，將受外界檢視。

原文出處：賴總統力挺卓揆「不副署」財劃法 呼籲立院：即刻撤回違憲法案

更多民視新聞報導

傳陳柏惟代表民進黨選台中北屯議員？本人回應了：若有需要義不容辭

吳宗憲跳針質詢顧立雄 溫朗東舉美國例子打臉！

賴清德轟藍白將台灣推向「在野獨裁」懸崖 喊話立院：即刻撤回違憲法案

