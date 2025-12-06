賴總統力挺蘇巧慧陳品安 呼籲支持參選市長縣長

（中央社記者黃旭昇新北6日電）賴總統今天在新北市苗栗縣同鄉會會員大會，推薦民進黨苗栗縣議員陳品安、立法委員蘇巧慧，稱讚她們專業且願意為地方付出，盼鄉親支持她們當選苗栗縣長、新北市長。

新北市苗栗同鄉會第16屆第1次會員大會，今天在新莊區的餐廳舉辦，賴總統應邀致詞，除祝福會務蒸蒸日上；問候時還稱呼民進黨立委蘇巧慧為「未來的新北市長」，民進黨苗栗縣議員陳品安為「未來苗栗縣長」。

賴總統說，苗栗以往工業與科技較少，使得大家北上打拚；在前總統蔡英文任內，協助解決苗栗縣財政問題，力促台積電封裝測試廠進駐竹南工業區等，提升苗栗的發展。

他提到，銅鑼工業區也蓬勃發展，許多工廠進駐；新竹科學園區外溢效應都往桃園市發展，如今透過「桃竹苗大矽谷」推動方案，讓苗栗透過科技業發展，未來可期。

賴總統說，除了舉辦桐花祭與「客家庄369幸福計畫」等照顧客家鄉親的建設，他擔任行政院長時也將客語提升成為國家語言；客家鄉親重視客家文化行之有年，直到前總統蔡英文任內完成此目標。他說苗栗會愈來愈好，希望未來選一位專業、有能力且願意付出的苗栗縣長，「就是陳品安」。

賴總統致詞時，希望大家疼惜與支持陳品安，尤其，陳品安為台大財務金融系高材生，又是法律學碩士、取得律師高考及格。因為關心苗栗環保與地方發展、保育動物、風力發電等議題，最後落腳苗栗，成為道道地地的苗栗人，獲得地方支持當選議員。

提到新北市發展時，賴總統說，對台北縣（新北市升格前）付出最多的前縣長蘇貞昌，讓新北市脫胎換骨，希望大家繼續支持蘇貞昌的女兒蘇巧慧競選新北市長。他推崇，蘇巧慧有法學素養、律師高考及格並走入政治場域，關心社會弱勢與民主發展，並在立法院連續15次評鑑第一名，「贏過賴清德，很了不起」。

蘇巧慧接受聯訪時表示，盼望優秀人才可以市政一棒接一棒、一代接一代，民進黨會繼續加油。

陳品安受訪表示，特地北上參加苗栗同鄉會理事長交接，希望也推薦新北鄉親支持蘇巧慧。（編輯：林恕暉）1141206