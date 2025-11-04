賴總統勗勉北部地區救災部隊 感謝國軍協助災民重建家園
總統賴清德今（4）日下午前往桃園武漢、龍駒及龍蟠營區勗勉北部地區救災部隊，感謝國軍協助救災，展現人飢己飢、人溺己溺的精神，拯救生命並協助災民重建家園，是一道重生的光，令國人欽佩、也引以為榮。
賴總統先後前往陸軍特戰指揮部、33化學兵群、53工兵群，除觀賞救災紀實影片，以及聆聽官兵救災心得分享，也致贈手寫感謝卡片，並頒發加菜金慰勉官兵辛勞。
賴總統勗勉時表示，這次樺加沙颱風造成花蓮馬太鞍溪溢堤，不僅造成人員傷亡、失蹤，許多街道及家戶也都覆蓋滿汙泥，是臺灣幾十年來少見的重大災情。災後的救災及復原工作，除了受災民眾自力救濟，還有國軍和鏟子超人兩股力量；鏟子超人當中也有許多是國軍弟兄姊妹，要向全體國軍表達由衷感謝，大家都以國軍為榮。
賴總統說，今天聽完陸軍特戰指揮部、33化學兵群及53工兵群等弟兄姊妹分享投入救災的經驗後，十分感動與欽佩，也充分感受到大家擁有人飢己飢、人溺己溺的精神，即使與災民素不相識或從未去過花蓮，不過看到花蓮的嚴重災情，大家都燃起一份投入救災的愛心。
賴總統指出，在營官兵接受上級指令前往救災是職責所在，但有些官兵是在休假期間自發前往災區當鏟子超人；有人的家人離世不滿百日、也有人尚在婚假期間，但都毅然投入救災工作，十分了不起，令人欽佩、感動和感激。
賴總統提到，此次投入花蓮救災的國軍弟兄，有許多來自花蓮，家園也是受災戶，但在第一時間卻選擇前往救助他人，這種精神令人敬佩；今日透過與官兵座談與經驗分享，更為國軍感到驕傲。
賴總統說，國軍工兵群是「黑夜騎士」，而化學兵群是一道「重生的光」，不僅照亮黑暗，也帶給人民希望；特戰部隊則肩負搜尋失蹤者與救援民眾的任務，可說是「救命英雄」。其實國軍不分軍種都包含這些角色，大家都是黑暗騎士，也是重生的光。每個部隊在投入救災時，都是在拯救生命、重建家園，希望讓受災民眾能盡快恢復正常生活，正因這份愛心與真誠投入，讓國人對國軍更加欽佩。
賴總統表示，自己在服役時期即見證國軍協助民眾的身影，從早期農忙助割、割稻到各種天災地變都可看到國軍的身影，幾十年來臺灣社會形成了「國軍愛民、民眾敬軍」的文化，在國際間實屬少見。並提到，如同保防官稍早分享，有許多受災民眾讚許國軍為英雄，叮嚀國軍注意安全、勿過於勞累，這些溫暖的問候也展現人民對國軍的深厚情感，值得國軍珍惜。
賴總統強調，身為總統、三軍統帥，一定會充實國軍裝備、照顧官兵生活。從蔡前總統開始，為國軍提高薪水及加給，「興安專案」推動營舍改建，在今年更增加100多億元為國軍加薪，未來每一年都要讓大家無後顧之憂。救災視同作戰，國軍分工合作，完成救災，人民會支持；當國軍站在第一線，守護國家安全，人民也不會袖手旁觀，加入守護國家行列。
