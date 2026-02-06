賴總統勗勉小雪山雷達站 盼不分朝野支持國軍

記者陳彥陵／綜合報導

總統賴清德今（6）日勗勉海軍小雪山雷達站，感謝雷達站官士兵以「臺灣之盾、築起防線，小雪之眼、洞悉全局」的精神，全年無休守護國家，保護人民生命財產安全；賴總統並期盼不分朝野都能支持國軍，立法院能盡速審議通過「國防特別預算條例」及「中央政府總預算案」，讓國軍有更好的裝備與力量保家衛國。

賴總統今日在國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、海軍司令蔣正國上將等人陪同下，前往臺中勗勉海軍小雪山雷達站，聽取單位任務簡報，並視導海情作業；隨後也透過迅指系統與鄭和軍艦官士兵通話，感謝官兵巡弋臺灣周邊海域、守護海疆，因為有大家堅守崗位，國人才能安心、放心。

廣告 廣告

賴總統說，冬天的海象並不好、風大又寒冷，請國軍弟兄姊妹在執行任務時，務必注意自身的安全。農曆春節即將到來，再次感謝大家的辛勞，也向官士兵拜早年，祝福新年快樂、七喜春來，身體健康、家庭美滿幸福。

隨後，賴總統午間與幹部及官兵代表會餐時致詞表示，感謝大家在標高3020公尺的偏遠高地，一年 365天、一天24小時，全年無休守護國家；「臺灣之盾、築起防線，小雪之眼、洞悉全局」，不僅是士兵官對自己的期許，更是令人引以為傲的事實。

賴總統期盼，國人及朝野都能深刻感受國軍的辛苦，不論在高山、濱海或任何一個地點，國軍都全心全力投入守護國家及人民生命財產安全。因此，國人不分朝野黨派都應該要支持國軍，讓國軍有更好的裝備與力量保家衛國。

賴總統也呼籲，立法院能如期審查及通過「國防特別預算條例」及「中央政府總預算案」，因為每耽擱一天，就讓國家多曝險一天，也延遲國軍提升戰備的時間。

賴總統今日勗勉海軍小雪山雷達站，感謝雷達站官士兵以「臺灣之盾、築起防線，小雪之眼、洞悉全局」的精神，全年無休守護國家。（總統府提供）

賴總統透過迅指系統與鄭和軍艦官士兵通話，感謝官兵巡弋臺灣周邊海域、守護海疆。（總統府提供）

賴總統期盼國人不分朝野黨派都應該要支持國軍，讓國軍有更好的裝備與力量保家衛國。（總統府提供）