【賴總統勗勉東部駐軍】復刻救災感動 傳揚軍民同心

文：記者陳彥陵

去年9月，「樺加沙」颱風造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流致災，曾經滿目瘡痍的光復鄉市容，在軍民合力復原下已逐漸恢復。為傳承救災經驗並展現軍民同心精神，花防部特地製作救災任務模型，運用擬真公仔與救災裝備呈現軍民共同投入救災的實況，模型內的泥沙更取自光復鄉現場，別具意義。

此外，災後道路中斷，當時多以鐵路運輸為主，鏟子超人們更是搭乘火車不斷投入災區，因此該模型特別設置光復車站站牌作為地理指標，忠實呈現災難下的人性光輝與大愛。賴總統也親筆簽名留念，肯定官兵救災期間的付出與辛勞。

（圖：記者陳彥陵）