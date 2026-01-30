賴總統勗勉東部駐軍 肯定展現堅實戰力

記者陳彥陵／花蓮報導

農曆春節將屆，總統賴清德昨日前往花蓮勗勉「空軍792旅第613營2連」、「海軍海鋒7中隊」及「陸軍花東防衛指揮部」，感謝國軍堅守崗位、全年無休保衛國家，並期勉成為「有榮耀、有紀律、有戰力」的鋼鐵勁旅。賴總統強調，政府會繼續給予國軍弟兄姊妹最大支持，也期盼朝野政黨放下歧見，為自己的子弟兵、為守護主權，爭取更多預算、投注更多資源。

感謝堅守崗位 執行戰訓、救災辛勞

賴總統昨日在國家安全會議秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、陸軍司令呂坤修上將、海軍副司令馬群超中將、空軍副司令王德揚中將等人陪同下，慰勉花蓮地區三軍部隊。

賴總統上午首先抵達空軍792旅第613營2連，現地視導天弓三型機動垂直發射架、相列雷達車、戰術中心車等裝備，並聽取指管程序介紹；接著前往海軍海鋒7中隊視導主戰車堡，聽取射控指管車及飛彈發射車諸元及功能介紹。隨後，至陸軍花東防衛指揮部，除觀賞救災紀實影片，也聆聽官兵救災心得分享。

賴總統與花防部官兵共進午餐時表示，農曆春節即將到來，很高興能來到花蓮與大家見面；稍早也分別前往海軍、空軍單位，感謝大家在過去一年堅守崗位、全年無休地保衛國家。許多國軍弟兄姊妹在春節期間國人團聚的時候仍須留守基地，繼續全天候捍衛國土，要向大家說一聲辛苦了，因為有各位同仁平時精進戰訓本務及守護花東地區的辛勞，才能讓國人有安全、平穩的生活環境。

賴總統指出，從去年到現在，花東防衛指揮部在「漢光演習」、「立即備戰操演」、「基地任務」及「光復救災」等各項演訓和勤務中，都充分展現部隊優質的表現與勤訓成果，要給予最大的肯定。

賴總統也提到，去年年底，中共進行環臺軍演，第2作戰區迅速反應，展現嚇阻的力量，讓國人能夠充分了解國軍官士兵的堅實戰力，更讓社會感到安心、放心。

賴總統期許，新的一年，大家保持軍民一體、強化戰力的原則，與民間力量深化合作、提升全社會防衛韌性，共同守護國家、人民的安全。同時，也期勉持續秉持忠誠軍風，落實「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的精神，成為一支「有榮耀、有紀律、有戰力」的鋼鐵勁旅。

賴總統強調，政府也會繼續用最大的努力，給國軍弟兄姊妹最大的支持，強化大家的裝備與環境，提升部隊戰力與士氣，讓大家無後顧之憂。也希望朝野政黨能在國防、國家安全議題上放下歧見，為我們自己的子弟兵、為守護主權，爭取更多預算、投注更多資源。

賴總統再次代表全體國人感謝花東防衛指揮部全體官士兵同仁的辛勞，並祝福官兵身體健康、家庭美滿幸福，工作順利，同時預祝新年快樂、七喜春來。

籲朝野團結護主權 爭取裝備預算

此外，賴總統也於臉書發文指出，昨日為立法院會期最後一日，國防特別預算仍未能完成實質審查，也未能讓國防部在安全機密的環境下詳盡說明，對此感到遺憾。他衷心期盼，年節將屆，許多官士兵堅守崗位的時刻，朝野能在國防與國家安全議題上放下歧見，為臺澎金馬的國軍官兵爭取更多預算、投注更多資源；並再次強調，執政團隊將持續盡最大努力，強化改善國軍裝備、環境與福利。

農曆春節將屆，總統賴清德昨日前往花蓮勗勉三軍部隊，感謝國軍堅守崗位、全年無休保衛國家，並期勉大家落實「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的精神，成為「有榮耀、有紀律、有戰力」的鋼鐵勁旅。（總統府提供）

花防部官兵佩戴「鏟子超人」臂章，融合鏟子、泥土與群山等圖樣，臂章下方特別標註光復鄉英文「GUANGFU」，紀念這段災後重建的歷程。（記者陳彥陵攝）

花防部運用部隊覺知應用套件（TAK）與位於光復鄉的官兵即時連線，使賴總統了解復原進度。（記者陳彥陵攝）

賴總統頒發加菜金予空軍792旅第613營2連，慰勉官兵辛勞。（記者陳彥陵攝）

賴總統頒發加菜金予海軍海鋒7中隊，慰勉官兵辛勞。（總統府提供）

賴總統聽取救災官兵心得分享。（記者陳彥陵攝）