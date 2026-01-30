賴總統勗勉花蓮國軍部隊 盼朝野給予國軍最大支持
記者陳彥陵／花蓮報導
農曆春節將屆，總統賴清德今（30）日前往花蓮地區勗勉三軍部隊，感謝國軍堅守崗位、全年無休保衛國家，並期勉成為「有榮耀、有紀律、有戰力」的鋼鐵勁旅。賴總統強調，政府會繼續給予國軍弟兄姊妹最大支持，也期盼朝野政黨放下歧見，為自己的子弟兵、為守護主權，爭取更多預算、投注更多資源。
賴總統今日在國家安全會議秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、陸軍司令呂坤修上將、海軍副司令馬群超中將、空軍副司令王德揚中將等人陪同下，前往花蓮勗勉空軍792旅第613營2連、海軍海鋒7中隊及陸軍花東防衛指揮部。
賴總統首先抵達空軍792旅第613營2連，現地視導天弓三型機動垂直發射架、相列雷達車、戰術中心車等裝備，並聽取指管程序介紹；接著前往「海軍海鋒7中隊」視導主戰車堡，聽取射控指管車及飛彈發射車諸元及功能介紹。隨後，賴總統至「陸軍花東防衛指揮部」，除觀賞救災紀實影片，也聆聽官兵救災心得分享。
賴總統視導花防部時表示，許多國軍弟兄姊妹在春節期間國人團聚的時候，仍須留守基地，繼續全天候捍衛國土，他要向大家說一聲辛苦了；因為有大家平時精進戰訓本務以及守護花東地區的辛勞，才能讓國人有安全、平穩的生活環境。
賴總統指出，從去年到現在，花東防衛指揮部在「漢光演習」、「立即備戰操演」、「基地任務」以及「光復救災」等各項演訓和勤務中，都充分展現部隊優質的表現與勤訓的成果，要給予最大的肯定。
賴總統提到，去年年底，中國進行環臺軍演，第2作戰區迅速反應，展現嚇阻的力量，讓國人能夠充分了解國軍官士兵的堅實戰力，更讓社會感到安心、放心。
賴總統期許，新的一年，大家保持軍民一體、強化戰力的原則，與民間力量深化合作、提升全社會防衛韌性，共同守護國家人民的安全；也期勉持續秉持忠誠軍風，落實「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的精神，成為一支「有榮耀、有紀律、有戰力」鋼鐵勁旅。
賴總統強調，政府也會繼續用最大的努力，給國軍弟兄姊妹最大的支持，強化大家的裝備與環境，提升部隊戰力與士氣，讓大家無後顧之憂。也希望朝野政黨能在國防、國家安全議題上放下歧見，為我們自己的子弟兵、為守護主權，爭取更多預算、投注更多資源。
賴總統頒發加菜金予空軍792旅第613營2連，慰勉官兵辛勞。（記者陳彥陵攝）
賴總統聽取官兵介紹天弓三型機動垂直發射架諸元性能。（記者陳彥陵攝）
賴總統聽取參與救災官兵心得分享。（記者陳彥陵攝）
花防部運用部隊覺知應用套件（TAK）與位於光復鄉的官兵即時連線，使賴總統了解復原進度。（記者陳彥陵攝）
賴總統慰勉花防部救災官兵。（記者陳彥陵攝）
賴總統期勉官兵落實「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的精神，成為一支「有榮耀、有紀律、有戰力」鋼鐵勁旅。（記者陳彥陵攝）
賴總統與海軍海鋒7中隊官兵合影。（總統府提供）
其他人也在看
賴清德表態「1前提」願國情報告！最新民調結果出爐 林楚茵回應了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導國民黨、民眾黨掌握國會多數，不僅頻通過爭議法案，中央政府總預算、國防特別條例至今仍遭擱置，將導致多項攸關民生的政策無法順利推動。總統賴清德先前表態，在符合憲政程序、內容不針對特定項目的前提之下，自己很樂意赴立院國情報告。《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（29）日透露最新民調結果，顯示過半國人認為總統應進行國情報告，而民進黨立委林楚茵今（30）日也做出最新回應。民視 ・ 4 小時前 ・ 176則留言
美軍從未撤離台灣？黃澎孝驚爆：換穿便服駐守樂山雷達站監控共軍
軍事評論員黃澎孝日前驚爆美軍實質上從未離開台灣，僅以便服人員駐守關鍵雷達站。他強調，台灣不應僅限於不對稱作戰，更需F-16等先進武器進行「心理戰」與「武嚇」，以有效嚇阻解放軍海上民兵並穩定民心士氣。日本資深媒體人矢板明夫也引述日航空自衛隊前司令評估，指台灣空軍實力遠超烏克蘭，飛行員精銳程度猶如「全運會選手打高中生」，此番言論為台灣空防實力注入強心針。黃澎孝更建議F-16掛載萬劍彈，作為反制中共人海三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 88則留言
賴清德勸進選黨團總召？蔡其昌談對決柯建銘：總統希望我在立法院多幫忙
民進黨立法院黨團即將進行幹部改選，現任總召柯建銘爭取連任，而新潮流出身的民進黨立委蔡其昌昨（29）日也宣布投入總召選舉，被問到總統賴清德是勸進一說，蔡其昌表示沒有勸進，賴清德是希望在立法院能多多幫忙。對於外界解讀為「賴系」與「非賴系」對決，他則否認此說法，並強調跟柯總召感情不錯，政黨政治往下走，這是必然的過程。媒體詢問是否受到總統勸進參選，蔡其昌表示，「沒有......風傳媒 ・ 6 小時前 ・ 22則留言
劍指伊朗？中東美軍艦增至10艘 規模堪比對付委內瑞拉｜#鏡新聞
中東地區戰雲密布！截至昨天（1/29）為止，美國總統川普共部署10艘軍艦到中東海域，疑似要對伊朗採取攻擊。因為這樣的龐大軍艦規模，已經和今年初美軍在偷襲委內瑞拉行動前，在加勒比海部署的兵力規模相當。然而，歐盟與美軍卻不同調，歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯昨天（1/29）宣布，將伊朗革命衛隊列為「恐怖組織」進行制裁，但仍堅持中東不需要有另一場戰爭。鏡新聞 ・ 4 小時前 ・ 1則留言
嗆美國！伊朗海軍實彈軍演封鎖荷姆茲海峽 全球石油、天然氣運輸衝擊大
伊朗國營媒體《Press TV》指出，伊朗革命衛隊（IRGC）海軍部隊計畫於2月1日與2月2日在荷姆茲海峽舉行大規模實彈軍事演習。由於目前美國與伊朗關係正處於高度對峙，此舉被視為德黑蘭當局對美方軍事壓力做出的強硬回應。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 6則留言
真想推他選台北市？ 賴清德盛讚卓榮泰還要黨內多宣傳
民進黨主席賴清德今（28）日在中執會上，特別要求黨公職多多宣傳行政院長卓榮泰「會做事內閣」的好政績，此舉引發外界聯想。先前新潮流前立委段宜康曾賣關子表示，台北市長候選人「可能現在有更重要的任務必須要完成」，如今賴清德在會中大力讚揚卓榮泰內閣表現，耐人尋味。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 14則留言
國共同一時間宣布交流 民進黨：處處配合中方、藍對北京交代？
政治中心／綜合報導國民黨副主席蕭旭岑與智庫副董事長李鴻源，宣布二月初率團訪問中國北京，與中方就產業、觀光、能源等民生議題進行交流，不涉政治議題，同一時間國台辦記者會也宣佈交流訊息，民進黨發言人韓瑩質疑，從論壇名稱到記者會時程，處處配合中方主導，質疑藍營是對台灣負責，還是對北京交代？民視 ・ 1 天前 ・ 23則留言
新竹縣藍營黨內互打 徐欣瑩：支持開放參選
[NOWnews今日新聞]國民黨新竹縣長初選殺的刀刀見骨，副縣長陳見賢、藍委徐欣瑩激戰，國民黨新竹縣黨部主委陳見賢今突發表聲明，宣布將辭去黨部主委一職。不過，徐欣瑩似乎仍不願接受，今（29）日宣布，支...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 3則留言
挑戰「萬年總召」柯建銘！蔡其昌曝選擇承擔原因：總統希望我在立院多幫忙
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導民進黨立院黨團幹部即將面臨改選，除「萬年總召」柯建銘有意爭取連任，立委蔡其昌日前也表態有意參選。對此，蔡其昌今（30...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 4則留言
國共論壇2/3登場！鄭麗文喊「中國是親人」 綠委：飛彈對著親人？
台北市 / 綜合報導 國共論壇將於2月3日在北京舉辦，這次主題定調為智庫交流，國民黨主席鄭麗文今(28)日在中常會上也喊話，中國是我們的親人，要和平寫下歷史；但民進黨立委沈伯洋也反批，親人會用飛彈對著你、斷你的邦交國嗎？另外針對國台辦證實將「旅遊議題」擺在第一位，陸委會也發出聲明表示，任何團體未經政府授權不得與對岸進行政治性協議。中國遊客來台2019，在故宮前拍張照中國人來台旅遊，人數一年不如一年，根據最新統計，2025年台人赴中490萬人次中人赴台55萬人次，不過就在國民黨要赴中前，中國文旅部再發布新版，「大陸居民赴台灣地區旅遊合約示範文本」，國台辦也證實國共論壇重啟，並將「旅遊議題」排在第一順位。國民黨高雄市長參選人柯志恩說：「這個交流如果實質上是，完全鎖定在這些(民生)議題上面，我想台灣人民的眼睛都是非常的雪亮。」民進黨高雄市長參選人賴瑞隆說：「如果國共論壇的前提是在於，完全接受習近平的一國兩制，接受一個中國，消滅中華民國的話，那台灣人民是不可能接受的。」28日國民黨副主席蕭旭岑才開記者會，要公布國共論壇細節，就引起高雄市兩黨參選人隔空互槓，或許怕被放大檢視傷害南部選情，睽違九年的論壇定調智庫交流。議題設定在非政治性領域，內容聚焦觀光旅遊交流產業交流合作環境永續發展，但這回赴中除了將會面國台辦主任宋濤，據了解此次國共論壇，鄭麗文特別指示黨中央與對岸研商，希望國民黨與中國建立起來的平台，和中國產官學界進行交流進一步對相關產業有幫助，也被視為春節後的鄭習會舖路。國民黨主席鄭麗文說：「美國曾經是我們的恩人，但大陸是我們的親人。」立委(民)沈伯洋說：「請問親人會用飛彈對著你嗎，親人會說要血洗你嗎，親人會斷你的邦交國嗎，親人會通緝你嗎。」隨著國民黨出發前夕陸委會也發出聲明，任何團體未經政府授權不得與對岸進行政治性協議，隨著國共論壇即將登場，也在藍綠之間開啟新戰場。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 8則留言
李貞秀尚未棄「中國籍」！柯聲援：該列SOP 劉世芳：規定很清楚
台北市 / 綜合報導 民眾黨立委即將大換血，準立委李貞秀的中國籍配偶身分，再次成為焦點，昨(29)日陸委會召開記者會，副主委梁文傑表示，到現在都還沒看到李貞秀放棄中國國籍，不知道要怎麼處理。而柯文哲聲援自家立委，向陸委會和內政部喊話，應該列出明確SOP，對此內政部長劉世芳回應，法律就是法律，相關規定很清楚。民眾黨準不分區立委李貞秀(2024.11.15)說：「在台灣生活超過30年，(30年耶)，今天這些青鳥有幾個人，超過30歲的啊。」大吐苦水抱屈甚至開嗆青鳥，李貞秀即將循民眾黨兩年條款，將接任民眾黨不分區立委，不過他中國籍配偶，恐怕讓他就任增添變數，因為現在相關機關，都還沒看到李貞秀，提出放棄中國國籍申請。陸委會副主委梁文傑說：「因為她到現在都還沒有提出來申請文件，所以我也不知道，這個就職到底要怎麼處理。」無奈坦言不知道開怎麼處理，因為依照《國籍法》第20條規定，中華民國國民兼具外國國籍者，就是必須放棄外國國籍，並在就職到職日起1年內完成相關手續，不過根據過往經驗，中方不承認我國，因此若中國籍配偶，以改投中華民國籍為由，申請喪失中國國國籍，普遍會受到刁難，對此前民眾黨主席柯文哲，也發聲聲援自家準立委。前民眾黨主席柯文哲說：「我們應該要求陸委會，內政部，明確地講出SOP，，就流程圖，國家可以訂法律，但是你要很清楚說，這法律要怎麼做，一個一個步驟來。」矛頭指向政府部門準則沒訂好，對此內政部長劉世芳部長則回應，法律就是法律相關條文規定很清楚，目前中國相關單位網站，就有退籍證書提供下載，民眾黨實施兩年條款，準立委們就任資格問題成為焦點。 原始連結華視影音 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
立院朝野共識 邀卓揆目3月3日報告台美關稅
台美關稅談定，賴清德總統前天喊話在野黨不要阻擋，行政院長卓榮泰昨天也說，「難道在野連未來台美關稅的談判也要擋嗎？」藍白立...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
鄭任汶專欄：鄭麗文該看看習近平怎麼整肅「親人」
近日中共中央軍委第一副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立遭到立案調查，北京形同戒嚴，但網路訊息混亂，傳出的影像真假難辨，還有消息指出有軍隊抵制，也有部隊觀望。在訊息封閉的極權中國，真相比呼吸難求。而此情勢讓人立刻想到韓國電影《首爾之春》，此電影一開始就表明「根據真實事件改編」，這是指1979年12月的《雙十二政變》，軍人全斗煥利用晚上發動政變，推翻總統朴正熙遇刺身亡後的政權，劇中影射全斗煥的角色有個著名台詞：「輸了就是政變，贏了就是革命！」鏡報 ・ 11 小時前 ・ 3則留言
立院今審中選會人事案 游盈隆:將辭基金會職務
政治中心／綜合報導立法院今天針對中選會人事同意案進行審查，身為主委被提名人，同時也是台灣民意基金會董事長游盈隆承諾若提名通過，將會請辭董事長職務，被問及是否贊成不在籍投票，游盈隆也坦言若年底九合一選舉要實施，將會是一場災難。由行政院秘書長張惇涵領軍，帶著七位被提名中選會人選，來到立法院接受審查，身為被提名的中選會主委，同時也是台灣民意基金會董事長游盈隆強調，若名單通過將會請辭董事長一職。中選會主委被提名人游盈隆：「大院能夠通過中選會主委，人事同意權任命，我將辭去台灣民意教育基金會董事長，也辭去董事，我採取比法律更嚴格標準做自我要求。」隨著立法院這會期即將結束，針對民眾黨主推的不在籍投票草案，最快週五就能闖關三讀，藍營逮到機會趕緊追問，若表決通過中選會立場為何？民眾黨強推不在籍投票草案，最快1月28號立法院闖關三讀。（圖／民視新聞）中選會主委被提名人游盈隆vs.立委（國）牛煦庭：「如果回到我們自己國家選舉制度，不在籍投票牽涉是，非常複雜的選舉工程，尤其是在九合一地方選舉，實施不在籍投票，現階段來說肯定是一個災難。」不在籍投票游盈隆直言是災難，但年底九合一選舉將登場，面對中國介選議議題，吳思瑤也幫忙沙盤推演。2024年檢察署統計查辦境外勢力介選案件。（圖／吳思瑤辦公室提供）中選會主委被提名人游盈隆vs.立委（民）吳思瑤：「你認為在台灣中共介選，境外勢力介選嚴重嗎，感覺上很嚴重，事實上政府沒有找到，非常多的證據證明它很嚴重，2024年被偵辦依反滲透法案件，境外勢力介選117件、287人，這個不是證據嗎，現在都有民調禁制期，在選舉前公布的日期，您覺得現在是幾天您知道嗎十天，現在國民黨立委要調整成三天，調整到幾天是可以接受的七天。」從不在籍投票、中國介選、到民調禁制期，都成了考題，被提名人要想進入中選會，還得過關斬將。原文出處：立院今審中選會人事案 游盈隆：若任中選會主委 將辭基金會職務 更多民視新聞報導翁曉玲、陳玉珍又惹議 為護航徐榛蔚告3部長睽違9年重啟國共論壇 鄭麗文喊：中國是親人多次表達辭意！陳菊請辭監察院長獲准 賴瑞隆不捨：衷心祝福花媽民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
捍衛女戰士！空軍女飛官駕F-16戰機帥氣現身
[NOWnews今日新聞]兩岸關係緊張，共機與共艦持續擾台，空軍戰機頻繁升空攔截共機。國防部27至29日連續3天舉辦「國軍115年春節加強戰備媒體邀訪活動」，今（28）日繼續邀請媒體參訪空軍嘉義基地第...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 13則留言
徐欣瑩表態支持黨內開放參選 藍營竹縣長初選白熱化
CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導 相關制度與遊戲規則持續引發討論，國民黨2026年新竹縣長黨內初選競逐升溫，立法委員徐欣瑩今(29)日表示，一貫主張初選制度應以「公平、公正、公開」為最高原則，雖然黨中央已拍板採取民調與黨員投票七三制，但自己仍多次向黨中央反映，初選方式必須讓所有參選人站在同一條起跑線上，避免任何制度性爭議。 徐欣瑩指出，新竹縣黨部同志...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
害怕想起來？中國國防部被狂問張又俠 記者會文字實錄「全部被消失」
中國解放軍高層頻頻被整肅，中共中央軍委副主席張又俠、參謀長劉振立日前也落馬，遭到立案調查。然而，中國國防部29日下午召開例行記者會，遭到媒體輪番問了約10個相關問題，發言人蔣斌還要求不要妄加揣測，稱反對對反腐行動的汙衊抹黑。但尷尬的是，中國國防部29日晚間在官方網站公布的「記者會文字實錄」，所有有關張又俠和劉振立的問題「全部被消失」，兩人的名字完全沒有出現。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 2則留言
陳菊請辭監察院長 國民黨團：新任人選必須中立且超越黨派
總統府今（28）日傍晚發布總統令，監察院長陳菊已正式請辭監察院長及監察委員職務，並同步卸下國家人權委員會主任委員一職，總統依法予以免職，將於2月1日起生效。對此，國民黨立院黨團晚間也發出聲明，監察院長陳菊請辭獲准，只是面對監察院長期空轉與社會公信力喪失的遲來止血，同時呼籲總統府，「拒絕尸位素餐，新任院長須超越黨派」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 93則留言
中配李貞秀任期恐僅1年 柯文哲批SOP不清楚：民進黨為何逼死人民？
民眾黨6名新任遞補立委將於2月1日進入立法院，具中配身分的李貞秀至今還未放棄中國籍，能否順利就職，引發外界關注。民眾黨創黨主席柯文哲今（29日）直言，陸委會、內政部應明確講出作業流程（SOP），別讓中配來到立法院都想著「1年後要被解職」，不能專心工作，「還是這才是民進黨的目的？」鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言
日本眾院大選開戰 高市早苗淚崩催票「沒過半就下台」
日本眾議院大選正式拉開為期 12 天的選戰序幕。日本首相高市早苗在東京秋葉原進行首場競選演說時，談及奮鬥 30 多年才登上首相之位的心路歷程，一度激動落淚，引發日本社會兩極評價。高市早苗同時宣布，若自民黨與日本維新會未能獲得半數席位，她將引咎辭職。 高市早苗 23 日決定解散眾鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 1則留言