賴總統勗勉花蓮國軍部隊 盼朝野給予國軍最大支持

記者陳彥陵／花蓮報導

農曆春節將屆，總統賴清德今（30）日前往花蓮地區勗勉三軍部隊，感謝國軍堅守崗位、全年無休保衛國家，並期勉成為「有榮耀、有紀律、有戰力」的鋼鐵勁旅。賴總統強調，政府會繼續給予國軍弟兄姊妹最大支持，也期盼朝野政黨放下歧見，為自己的子弟兵、為守護主權，爭取更多預算、投注更多資源。

賴總統今日在國家安全會議秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、陸軍司令呂坤修上將、海軍副司令馬群超中將、空軍副司令王德揚中將等人陪同下，前往花蓮勗勉空軍792旅第613營2連、海軍海鋒7中隊及陸軍花東防衛指揮部。

賴總統首先抵達空軍792旅第613營2連，現地視導天弓三型機動垂直發射架、相列雷達車、戰術中心車等裝備，並聽取指管程序介紹；接著前往「海軍海鋒7中隊」視導主戰車堡，聽取射控指管車及飛彈發射車諸元及功能介紹。隨後，賴總統至「陸軍花東防衛指揮部」，除觀賞救災紀實影片，也聆聽官兵救災心得分享。

賴總統視導花防部時表示，許多國軍弟兄姊妹在春節期間國人團聚的時候，仍須留守基地，繼續全天候捍衛國土，他要向大家說一聲辛苦了；因為有大家平時精進戰訓本務以及守護花東地區的辛勞，才能讓國人有安全、平穩的生活環境。

賴總統指出，從去年到現在，花東防衛指揮部在「漢光演習」、「立即備戰操演」、「基地任務」以及「光復救災」等各項演訓和勤務中，都充分展現部隊優質的表現與勤訓的成果，要給予最大的肯定。

賴總統提到，去年年底，中國進行環臺軍演，第2作戰區迅速反應，展現嚇阻的力量，讓國人能夠充分了解國軍官士兵的堅實戰力，更讓社會感到安心、放心。

賴總統期許，新的一年，大家保持軍民一體、強化戰力的原則，與民間力量深化合作、提升全社會防衛韌性，共同守護國家人民的安全；也期勉持續秉持忠誠軍風，落實「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的精神，成為一支「有榮耀、有紀律、有戰力」鋼鐵勁旅。

賴總統強調，政府也會繼續用最大的努力，給國軍弟兄姊妹最大的支持，強化大家的裝備與環境，提升部隊戰力與士氣，讓大家無後顧之憂。也希望朝野政黨能在國防、國家安全議題上放下歧見，為我們自己的子弟兵、為守護主權，爭取更多預算、投注更多資源。

賴總統頒發加菜金予空軍792旅第613營2連，慰勉官兵辛勞。（記者陳彥陵攝）

賴總統聽取官兵介紹天弓三型機動垂直發射架諸元性能。（記者陳彥陵攝）

賴總統聽取參與救災官兵心得分享。（記者陳彥陵攝）

花防部運用部隊覺知應用套件（TAK）與位於光復鄉的官兵即時連線，使賴總統了解復原進度。（記者陳彥陵攝）

賴總統慰勉花防部救災官兵。（記者陳彥陵攝）

賴總統期勉官兵落實「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的精神，成為一支「有榮耀、有紀律、有戰力」鋼鐵勁旅。（記者陳彥陵攝）

賴總統與海軍海鋒7中隊官兵合影。（總統府提供）