賴總統勸進參選黨團幹部？ 蔡其昌：盼在立法院多幫忙

民進黨立委蔡其昌昨（29）日發文宣布登記參選民進黨團幹部。蔡其昌今（30）日受訪回應，黨團每一年都會發意願調查表，昨日自己送出去了。不過黨內很多前輩給鼓勵跟期許、黨內同志希望他多一點承擔，總統在有次偶然機會也表達，希望在立法院多幫忙。

針對參選黨團幹部是否受到總統勸進參選？蔡其昌今（30）日受訪回應，沒有到勸進啦，就是黨內很多的前輩都很多的鼓勵，很多的期許，黨內同志希望他多一點承擔，總統在有次偶然機會也表達，希望在立法院多幫忙。

媒體詢問是否柯建銘有聯繫進行協調？蔡其昌表示，那本來就是程序，登記完後，不管總召、幹事長有多人登記，程序上就會協調，還有一段時間。媒體追問，是否可解讀為賴系非賴系對決？他回應，沒這個問題啦，跟柯總召感情也不錯啊，過去當幹事長時配合也很好。

蔡其昌說到，柯建銘總召是黨內不可多得的人才，這輩子奉獻給立法院、民進黨，努力大家都有看到的，每個階段都必須有人承擔，民主政治、政黨政治往下走，這是必然的過程，對他來講，柯建銘總召是民進黨過去貢獻非常多的人物、尊敬的前輩，選完還是黨內同志、在黨團一起運作。這是內部程序、工作，在不同階段分配。

至於是否有跟柯建銘總召聊天？蔡其昌回應，沒問題啊！等等就會聊。至於為何在此時出現轉折？他坦言，自己想了很久，當中有很多個人因素，作為民進黨政治工作者該承擔的事情，中間有一些拉扯，想一想，還是覺得這是使命、必然的承擔，就毅然決然接受。

針對立委王世堅說柯建銘風格極端、應該跟在野黨協調溝通，未來若擔任總召的風格是什麼？蔡其昌表示，民進黨是多元、大鳴大放的政黨，每個委員都有很獨到的見解，其實這是民進黨傳統，王世堅委員是優秀黨內同志、有他的想法很正常，但最終還是要黨團會議大家來討論一個方向，溝通就是民主政治精髓，多一點善意和理解，不管誰當總召，都是朝野協商必要的作為。

