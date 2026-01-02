賴總統參訪宜蘭長照 致詞肯定林國漳對地方用心

政治中心／宜蘭報導

新年開工第一天，總統賴清德一早前往宜蘭參訪耕莘專校設立的長照機構，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳也陪同。面對宜蘭老年人口已經突破20.4%，賴清德強調今年編1200億擴大推動「長照3.0」。致詞更多次提到林國漳給他照顧宜蘭的建議，拉抬參選聲勢。

機構住民vs.總統賴清德：「總統好。」

親切跟住民打招呼，總統賴清德參觀宜蘭勁好園綜合長照機構，還坐下來跟長輩們話家常，

機構住民vs.總統賴清德：「新年快樂我來跟大家拜年啦。」

賴清德甚至一起體驗著色，除了代理縣長、衛福部常次莊人祥陪同外，政院顧問也是民進黨宜蘭縣長參選人林國漳也陪在一旁。賴清德致詞時，更多次提起林國漳對宜蘭的關心與付出。

總統賴清德：「我們也一定要照顧到全體的縣民，所以林國漳顧問他也很放心，後來我才發現，他不只是跟我講，他也跑去跟行政院卓榮泰院長講，在去年行政院因為，林顧問的建議之下，我們給予宜蘭縣政府興辦，長照服務工作的經費就有10億元。」

賴清德賣力幫忙拉抬聲勢，畢竟黨內已經確定要提名林國漳競選2026宜蘭縣長。總統還不忘提及台灣即將進入超高齡社會，長照3.0預算的重要性！

總統賴清德：「馬英九前總統時代，他一年大概花50億台幣在照顧這些長輩，明年因為我要做長照3.0...啊~今年、今年、今年，因為今年是上班第一天，今年我們總共編了1200億左右。」

強調目前全台已經增加到1.5萬處據點，今後還要強化喘息服務，也擴大長照適用範圍，喊話全民一起支持。

