賴總統參香：臺南孔廟、正統鹿耳門聖母廟、歸仁仁壽宮

賴總統致詞表示，感謝臺南孔廟自1665年創建以來，傳承數百年有教無類的教育精神，為臺灣教育做出深遠貢獻。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】賴清德總統28日前往「臺南孔廟」、「正統鹿耳門聖母廟」及「歸仁仁壽宮」參香祈福，分別致贈匾額「川流敦化」、「覃恩溥化」予「臺南孔廟」和「歸仁仁壽宮」，及為「歸仁仁壽館文物保存館」揭牌。總統並向鄉親說明政府推動「教育平權」、「社福政策」及「勞工政策」等施政方向，強調政府會顧好臺灣，也期盼國人共同打拚，一起團結守護臺灣，促進國家民主、和平與繁榮，讓臺灣更好、更進步，人民過更好的生活。

總統也向鄉親說明政府施政方向，首先談到推動「教育平權」理念。總統認為，只要孩子想讀書，就應得到政府幫助、接受教育，因此政府推動高中職全面免學費，私立大專校院學生每年補助3.5萬元，也提供經濟弱勢學生每年1.5萬到2萬元的補助。希望為國家栽培人才，人才多、人才好，國家社會才會好；個人也能透過教育取得專業知識改善生活，個人生活好，國家社會才可能好，這是推動教育平權很重要的目標。

總統進一步說明，除了幫助年輕人，學校教育品質也要提升，政府這幾年投入多項經費改善教育環境。在支持高等教育方面，從蔡前總統開始，政府推動「高等教育深耕計畫」，現在已經進入第二期（2023至2027年），共投入970億元，提升大學教育品質並栽培一流人才，以提升國際競爭力。並在政府支持下，臺灣大學與中央研究院合作推動「台灣橋樑計畫」，預計從今年到明年邀請31位諾貝爾奬得主來臺，與大學生分享做研究的精神，並與臺灣的大學教授進行交流。日前他也在總統府宣布，希望在未來30年內，臺灣在物理、化學、醫學3領域，至少增加3位諾貝爾獎得主，讓全世界看到臺灣的實力。此外，政府也推出「青年百億海外圓夢基金計畫」，個案最高補助200萬元，希望幫助有夢想的年輕人出國交流見習，拓展國際視野，讓每個人都能逐夢踏實、人生更豐富。

談及社福政策，總統指出，臺灣經濟進步、稅收增加，政府最重要的工作就是照顧人民，因此推出各項措施，包括：第一，實施減稅，像是租屋單身者年所得低於62萬6千元、四口之家家庭年收入164萬1千元以下，以及三代同堂年所得在212萬4千元以下都不用繳綜合所得稅。

第二，持續推動「0-6歲國家一起養」政策，家長自己帶0到6歲的小朋友，政府每個月給予育兒津貼第一胎5,000元、第二胎6,000元、第三胎7,000元；0到2歲選擇公共化托育，政府補助第一胎每個月7,000元、第二胎8,000元、第三胎9,000元。送托準公共服務的家庭，每月補助第一胎1萬3,000元、第二胎1萬4,000元、第三胎1萬5,000元。至於2到6歲幼兒就學補助，若就讀準公共化幼兒園，家長每月只要負擔3,000元；非營利幼兒園每月負擔2,000元；公立幼兒園每月只需負擔1,000元，其他費用都由政府負擔。

第三，推動長照3.0政策照顧長輩，政府大幅提高長照預算，從今年度900多億元，到明年將達到超過1,100億元，要以社區為基礎，讓長照服務再升級。尤其在機構式的長照服務方面，目前全國長照據點共有1萬5千多處，有10萬名長照服務員投入照護工作，服務對象包括長者及身心障礙者。未來政府會持續推動公立長照居住機構，並提高對私立長照機構的每月補助；也會將社區內的長照服務據點與醫療院所整合，讓長照體系更完善、更周全。

總統提到，政府除推動政策照顧人民，也為人民加薪。勞工基本工資已連續10年調升，公務人員和軍人也有加薪，政府也希望上市櫃公司為基層員工加薪，盼經濟成長的果實讓全國人民共享。此外，關於勞工政策，目前全臺灣共有1,053萬人參加勞保，幾年前民眾十分擔心勞保可能會破產，因此自蔡前總統開始，政府每年都編列預算撥補勞保基金，近7年來共撥補5千多億元，現在基金已經由7,188億元，成長到1兆2,484億元。行政院也已經宣布，政府將負最終支付責任，基金將永續存在，請勞工朋友不用擔心。

總統強調，未來是全面人工智慧化時代，臺灣受到全世界所重視，國家算力中心也將進駐沙崙智慧綠能科學城，在臺南打造智慧機器人產業聚落。此外，臺南市區鐵路地下化也預計明年通車，接下來永康段的鐵路地下化，以及新市、善化鐵路立體化，都要一步一步來做。至於軌道建設方面，臺南捷運藍線明年即將動工，路線規劃從永康大橋站到東區文化中心，也有到仁德交通轉運中心，請臺南市政府團隊儘快規劃大臺南捷運建設，中央將予以協助。

總統表示，臺南過去是民主聖地，一直以來為臺灣民主打拚，希望臺南鄉親及全國民眾共同團結守護臺灣，促進臺灣民主、和平與繁榮。近年來臺灣經濟表現亮眼，經濟成長率是亞洲四小龍第一名，外銷也已超越韓國，請鄉親對臺灣有信心，政府會顧好臺灣，並且持續發展經濟。雖然臺灣土地不大、人口不多，但在國際社會已是深具實力的國家，期盼大家團結支持政府和臺灣，發揮民主精神，共同打拚，讓國家更好、更進步，人民過更好的生活。

