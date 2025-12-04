賴總統受訪拋「支持台積電赴美」藍：產業鏈整碗端走？

總統賴清德接受紐約時報專訪表示，他支持台積電或台灣的半導體產業到美國、到日本、到歐洲等地，以促進世界的繁榮跟進步。（圖／東森新聞）





總統賴清德接受紐約時報專訪表示，他支持台積電或台灣的半導體產業到美國、到日本、到歐洲等地，以促進世界的繁榮跟進步，並願意幫助美國再工業化，美國商務部長盧特尼克也接著說，台灣將協助訓練美國勞工生產半導體，都引發在野擔憂產業外移的風險。

總統賴清德、立法院長韓國瑜，在醫療科技展開幕同台，全程兩人中間有如隔著一道隱形的鴻溝，視線就像兩人心中期待護國神山的發展走向一樣沒有交集。

總統賴清德：「一如剛剛翁啟惠會長，跟韓國瑜大會主席所提到的，我們不僅僅醫療水準好，更難得的是，我們有非常好的科技產業，不管是半導體人工智慧，強強聯手可以推廣到，更多的國家。」

廣告 廣告

賴總統接受紐約時報專訪，才提到了他心中的護國神山台積電應該布局全球。

總統賴清德：「支持台積電或半導體產業，到美國到日本到歐洲，或任何公司認為需要去的地方，當川普總統希望，台灣的半導體產業，或者是相關協力廠商，能夠到美國投資時，基本上我們是贊成的，我們希望臺灣能夠幫助，美國再工業化。」

賴總統也給出承諾，幫助美國再工業化，話才剛說完，美國商務部長盧特尼克接著提到這件事。

美國商務部長盧特尼克：「在美國生產半導體，在美國生產醫藥產品，並訓練美國人民來做這些工作，讓供應鏈就建立在美國本土。這就是整體目標。」

台灣將會負責訓練美國當地的勞工進行半導體生產，這也引發外界質疑。

立委（國）牛煦庭：「不只是人力上的負擔，跟成本的再次提升，我更擔心的是，會不會在訓練的過程中，導致一部分技術的移轉。」

關稅談盼進入關鍵期，這是否為台灣該付出的代價，政府恐怕得彌平國人對產業外移的擔憂。

更多東森新聞報導

馬克宏訪中國時機敏感！彭博：習盼拉法國、孤立日本

冰雪「龍吸水」奇景！漫天飛雪海面驚見「水龍捲」

正宮回家了？短裙妹爬外牆拍鄰窗求救 52秒驚悚片瘋傳

