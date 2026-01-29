賴總統台中陪長者貼春聯、做粿圍爐 籲關懷弱勢

（中央社記者蘇木春台中29日電）總統賴清德今天到台中市北屯區大坑山區陪長者貼春聯、做粿及圍爐吃年菜，賴總統表示，去年台灣總體經濟表現很不錯，希望大家過年時關心周遭弱勢團體與民眾，發揮愛心。

賴總統經弘道老人福利基金會邀請，與民主進步黨籍立法委員何欣純觀賞百歲爺爺鍾波球賀年魔術，還在長者住家門外貼春聯，接著在83歲祖蔭奶奶協助下，與獨居長者一起製作童年回憶紅龜粿，共同圍爐吃年菜。

賴總統表示，去年雖有些產業、個別企業仍受影響，但台灣總體經濟表現很不錯，非常希望過年時，大家關心周遭弱勢團體與民眾，而他也與往年一樣，與弘道董事長王乃弘團隊到台中，與長者圍爐過年，祝福身體健康、新年快樂，新的一年平平安安、順順利利。

製作紅龜粿時被媒體詢問是否曾做過粿，賴總統說，以前跟母親一起做過，母親每年過年都會做粿。製作完成後，賴總統還與祖蔭奶奶等開心展示成果合影。

王乃弘表示，這是賴總統第5度在農曆春節前夕陪弘道服務的獨居長者吃圍爐餐。台灣邁入超高齡社會，感謝賴總統以實際行動持續關懷長者和高齡議題，透過政府和民間共同努力，讓長者享安心、精彩老後生活，也看見銀髮活力。（編輯：李明宗）1150129