賴總統吃壽司挺日本 林沛祥：心中到底有無中華民國？
〔記者林欣漢／台北報導〕近日總統賴清德發文大吃壽司力挺日本農漁產，民進黨立委甚至要求政府補助民眾到日觀光旅遊，國民黨團首席副書記長林沛祥指出，疫情後台灣國旅逆差逐年擴大，去年觀光逆差將近900萬人次，依據交通部觀光署統計，今年1到9月觀光逆差已高達805萬人次；另受到對美關稅衝擊，台灣的農產品如鱸魚、鬼頭刀恐滯銷或價格崩盤，請問賴政府的作為在哪？自己的國家不救，對內卻大搞分化與操作意識形態對立，「賴總統曾說要同一國，請問您的心中到底有無中華民國？難道在您眼中認為台灣人有錢又有閒，就可以隨意揮霍跟讓各國當盤子？」
對於賴清德總統昨日提及黃百韜將軍的貢獻，林沛祥表示可惜，賴總統先前在抗戰勝利80週年均未對二戰時日本法西斯軍國主義侵略行為作任何表態，如今對於黃百韜將軍抗日的貢獻也隻字未提，無視黃將軍為中華民國存亡的英勇奮戰事蹟。讓外界困惑的是，賴政府的內政部長劉世芳高喊要讓賴清德當台灣國主人；賴清德主席任命的民進黨秘書長徐國勇天天說台灣沒有光復日，這樣子的作為，賴總統對得起黃百韜將軍？對得起為中華民國抗日犧牲奉獻的英靈？
林沛祥表示，政治可以攻防，但要有良心，不要為了政治利益而拿已逝者來消費，抗中保台已讓全台民眾知道是個詐騙話術，如果真的心中有中華民國，真的尊崇及保護中華民國國軍，請好好告訴國人，我們買的高價武器何時可以準時交貨保護台灣？何時落實國民黨所提出及三讀通過的為軍人加薪法案？請賴總統要有中華民國三軍統帥該有的樣子，別讓外界再質疑賴總統心中的國家到底是哪一國。
更多自由時報報導
賴清德喊緬懷黃百韜將軍而非共諜！藍酸：他捍衛綠不承認的中華民國
發文致敬黃百韜 賴清德：該緬懷的是為國奮戰的國軍「不是共諜」
鄭麗文悼吳石 綠營：賴致敬黃百韜 撥亂反正
遭陳菁徽指力挺「月世界」垃圾山主嫌 陳其邁怒了將提告
其他人也在看
日自衛隊「台灣有事奪島3案」？陸專家曝「出動即失敗」關鍵
據陸媒引述日本《東京新聞》報導，早在2021年，自衛隊就制定「台灣有事」時，依託「西南諸島」軍事據點作戰的行動預案。大陸軍事專家分析日方戰力，不但制空權拿不到，遠程火力也擋不住，註定「出動及失敗」。中天新聞網 ・ 1 小時前
賴清德大吃壽司挺日本農漁產 藍委不滿：自己國家農漁品不救
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導日本首相高市早苗因對台海安全問題主張與中國發生衝突，遭停止進口日本水產、赴日觀光反制，總統賴清德則發文大吃壽司力挺...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
鄭文燦稱「心如止水」否認回鍋再戰桃園 凌濤：無風不起浪
外界盛傳前桃園市長鄭文燦有意回鍋參選2026桃園市長，綠營議員轉述鄭文燦說法「我心如止水」否認，桃園市議員凌濤今在臉書發文直指「無風不起浪」，端看黨主席賴清德的態度，強調就算藍白合作也不能掉以輕心，尤其民進黨的司法追殺及抗中牌仍是變數。中時新聞網 ・ 1 小時前
月世界垃圾山主謀曝光！詹江村斷言政黨若不輪替 這些事層出不窮
高雄月世界被不肖業者傾倒數十噸垃圾，變成「垃圾山」，背後主謀是碧紅里里長李有財父子檔，民進黨高雄市黨部21日發聲明表示，已火速開除李有財黨籍。國民黨桃園市議員詹江村認為，政黨不輪替，垃圾山、大峽谷、淹水、天坑都有可能會繼續層出不窮。中時新聞網 ・ 2 小時前
賴瑞隆公布北高雄新願景 打造「扣件與晶片製造首都」
爭取民進黨高雄市長初選的立委賴瑞隆，今（23日）日前進路竹區，公布「北高雄大願景」，強調將以「扣件與晶片的製造首都」為核心，從產業、交通到生活永續全面升級，打造北高雄成為下一個城市引擎、全球製造的新核心。今天包括市議員黃彥毓、何權峰、議員參選人尹立、黃偵琳、黃敬雅、蔡秉璁，及大高雄里長聯誼會副總主席自由時報 ・ 1 小時前
批柯志恩等人擬對院版財劃法採「拖字訣」 賴瑞隆：高雄人絕不接受
行政院院會20日通過「院版財政收支劃分法修正草案」，函送立法院審議。民進黨立委賴瑞隆今表示，院版財劃法對於高雄、南台灣是相對較公平的版本，但現在卻傳出國民黨立委柯志恩等人打算用「拖字訣」，阻擋院版財劃法通過，讓整個公平正義無法實施，若持續讓南北差距擴大，高雄人絕不接受，也絕不原諒。自由時報 ・ 1 小時前
不滿高市＂台灣有事說＂ 央視記者誘導聯合國背書遭打臉
政治中心／綜合報導日本首相高市早苗的"台灣有事說"，讓中國氣得跳腳，現在更將戰場轉移至聯合國，中國駐聯合國代表傅聰，日前致函到聯合國，表明若中國以武力介入台海局勢，將堅決捍衛領土完整，就連中國央視記者，也在聯合國例行記者會，試圖誘導發言人背書"台灣是中國的一個省"，不過當場就被打臉。民視 ・ 1 小時前
言語不通也能被理解 文二警暖心協助聽障婦找回愛車
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市文山第二分局興隆派出所於日前接獲聽障民眾報案稱機車不見，警員吳文軒立即關懷協 […]民眾日報 ・ 2 小時前
安捷航空醫療專機金門落地爆胎 運安會調查：駕駛觸動左煞車踏板
去年安捷航空一架B-86002航班執行緊急醫療服務，返回並落地金門機場時爆胎，所幸無人傷亡，運安會公布調查報告指出，主因...聯合新聞網 ・ 2 小時前
金馬62 卓榮泰：政府做電影人後盾 讓台灣故事被世界看見
第62屆金馬獎22日晚間在台北流行音樂中心落幕，行政院長卓榮泰表示，政府會持續成為電影人的後盾，也請民眾一起來支持國片，大家一起讓更多台灣故事被世界看見。中天新聞網 ・ 47 分鐘前
林岱樺旗山造勢湧入2萬人！邱議瑩：祝福活動舉辦成功
有意爭取代表民進黨參選2026年高雄市長的立委林岱樺，22日在旗山造勢，現場湧入2萬人，此舉被外界認為是踩進黨內初選對手、立委邱議瑩的本命區。對此，邱議瑩表示，祝福林岱樺活動舉辦成功。中天新聞網 ・ 2 小時前
蔡英文、蘇貞昌同遊淡江大橋 蔡讚：中央地方合作典範
前總統蔡英文近日與前行政院長蘇貞昌，前往參觀明年即將完工的淡江大橋，蔡今在臉書發文表示，這座橋展現台灣在公共工程上的韌性，更代表中央、地方攜手團結，為了國家利益、人民優先的合作典範，期待通車後，能為地方帶來更多榮景，為台灣帶來更多關注。蔡英文表示，她之前說過，卸任後，要跟蘇貞昌院長一起到處看看，我們自由時報 ・ 2 小時前
挺陳其邁告陳菁徽！邱議瑩：國民黨見不得高雄好
針對近期「垃圾山」事件引發的惡意指控，民進黨立委邱議瑩今（23日）表示，全力支持市長陳其邁依法提告，破除國民黨蓄意操作的抹黑奧步。中天新聞網 ・ 2 小時前
知名寵物貓黃阿瑪化身反詐吉祥物 台北市不動產公會攜手刑事局跑在反詐最前線
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】知名寵物貓咪黃阿瑪的後宮生活主角黃阿瑪x台北市不動產公會邀請刑事警察局共同參與「2 […]民眾日報 ・ 1 小時前
高雄推樂齡樂智友善城市 4大超商、15家金融業響應
隨著人口老化與失智症人口逐年增加，高雄市衛生局結合企業、公部門與社區能量，推動樂齡樂智友善組織，今年新增4大超商、15家金融業響應，直營超商據點加入率逾8成、金融分行更是近乎全數加入，提供商品資訊放大片、協助辨識疑似失智者即時引導通報支援及友善臨櫃服務等。自由時報 ・ 4 小時前
美中時隔7月海上軍事磋商 皆認為有助避免誤解、誤判
川習會後，美國與中國近期舉行「美中海上軍事安全磋商」，美方表示會議重點是降低不安全或不專業的接觸風險；中方則重申，堅決反對以航行自由為名，危害中國主權和安全的行為。不過雙方一致認為，相關互動有助美、中海空軍避免誤判。另一方面中日關係緊繃，中方再宣布，11月23日到12月7日，一連兩週要在渤海進行實彈射擊。公視新聞網 ・ 1 小時前
港人赴日熱度不減！對日旅遊警示影響有限 民眾：京都終於安靜下來
[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導中國政府日前對日本發布旅遊警示後，香港保安局也在本月15日跟進發出提醒，指稱中國人在日本遭遇襲擊的事件有增加趨勢...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
蘇丹紅化妝品「鎖定12家業者」！全部預防性下架 衛福部曝最新進度
國內爆出化妝品中含有禁用色素「蘇丹4號」，衛福部長石崇良表示，目前已通知12家化妝品業者預防性下架，並由地方衛生局進一步調查，預計第2批檢驗結果明（24）日就會有初步結果。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
周子瑜等10年首度回台開唱 蔡英文曬「藍髮照」應援：台灣女兒讓人感動
南韓女團TWICE週末連2天在高雄開唱，過去曾因揮舞國旗遭中國被迫道歉的「台灣女兒」子瑜，相隔10年終於首度回台開唱。前總統蔡英文今在Threads發布「藍髮照」應援，並表示，謝謝靠著努力與才華，走出台灣、邁向國際的台灣人，讓我們與有榮焉。自由時報 ・ 1 小時前
張嘉郡爭藍營提名參選雲林縣長 鄭麗文力挺：大家安啦！
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導國民黨籍雲林縣長張麗善，將在明年（2026）任期屆滿，而張麗善的姪女、不分區藍委張嘉郡，昨（22）日則首度鬆口表態要爭取提名選縣長，消息一出受到外界關注。對此，國民黨主席鄭麗文今（23）日上午出席活動前受訪則希望不但能順利世代接棒，而且棒棒都是最強棒，更說由女人當家，雲林一定會安全，「大家安啦！」。鄭麗文今日上午出席雲林縣口湖鄉的「雲林口湖健走、步步口福」活動，並在活動前接受媒體聯訪；針對張嘉郡鬆口表態爭取提名參選雲林縣長一事，鄭麗文表示，她在當選主席的當天就說「家裡面有一個女生，是大家最好的幸福，所以有個『安』字」。接著，鄭麗文說自己是雲林的女兒，看到現在雲林有女生當家，而張麗善擔任8年縣長、5星級縣長，而且是滿意度最高的縣長，使得雲林縣展現不同風貌，「接下來嘉郡也是女生，也是雲林的女兒，我真的希望不但能順利世代接棒，而且棒棒都是最強棒；由女人當家，雲林一定會安全、安定、安心，大家安啦，這就是對於雲林縣、嘉郡未來最高的期待與期許」。不分區藍委張嘉郡（左一）、雲林縣長張麗善（右）、國民黨主席鄭麗文（中）。（圖／民視新聞）由於鄭麗文受訪太認真，在張麗善提醒下才得知張嘉郡已經站在她的旁邊，鄭麗文一見到張嘉郡便向其擁抱；隨後她更牽起兩人的手喊「我們3個女人、雲林的女兒，撐起雲林的一片天！」。不過，記者也問，鄭麗文會不會因為黨內同仁在黨主席期間，支持對象不同，就會讓之後九合一大選人數增添變數？鄭麗文則澄清說：「不會、不會，這是黨內的選舉，我們都是一家人，選舉的時候是君子之爭，選完後大家也一致為黨好；為什麼要讓國民黨好，是因為要讓台灣好，要讓雲林好，所以雲林交給國民黨，大家才可以安啦！」。原文出處：快新聞／張嘉郡爭藍營提名參選雲林縣長 鄭麗文力挺：大家安啦！ 更多民視新聞報導暗酸祭拜吳石！賴清德諷不該緬懷共諜 鄭麗文回應了大讚金馬獎走向國際！賴清德感性發聲：台灣民主「讓不同觀點辯論」花蓮觀光業慘崩！今年前10月「遊客比前年少一半」 業者叫苦連天民視影音 ・ 1 小時前