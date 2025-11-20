賴總統吃生魚片挺日本 陸外交部嗆「作秀沒用」

賴清德總統今（20）日中午秀出他的日式午餐，表明力挺日本之意，但大陸外交部則是譏諷賴總統「表演作秀」，改變不了台灣是中國不可分割一部分這「鐵的事實」。

日本首相高市早苗的「台灣有事論」，引爆中日關係緊張，賴清德總統今（20）日透過社群平台大吃生魚片與味噌湯，象徵力挺日本。不過大陸外交部發言人毛寧則是批評賴總統「作秀」，改變不了台灣是中國不可分割領土的事實。（葉柏毅報導）

賴清德總統20日中午在社群平台上分享他的午餐，是日本壽司、生魚片、味噌湯，以及來自北海道的帆立貝。雖然沒有明說，但是力挺日本的意味，十分濃厚。

賴總統的貼文一出，隔岸的海外媒體駐北京記者，立即就此事詢問大陸外交部的反應，而大陸外交部發言人毛寧當然沒有好話：「台灣是中國的台灣，台灣是中國領土不可分割的一部分，無論賴清德當局怎麼表演作秀，都改變不了這一鐵的事實」。毛寧也重申，台灣是中國的台灣，任何國家藉台灣生事，只會給自己找事。

毛寧也說，今年是台灣光復80周年，日本應該記住，台灣是中國的台灣，台灣是否「有事」，根本不是日本的事。毛寧也說，日本僅憑一句立場未變，解決不了根本問題。