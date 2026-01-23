賴總統呼應AIT「自由非免費」 籲在野別擋國防預算

總統賴清德。（圖／東森新聞）





針對國防特別預算，美國在台協會台北辦事處長谷立言拋出「自由不是免費的」，美國能幫助朋友的程度，取決於他們願意為幫助自己付出多少努力，表態支持1.25兆元軍購案。對此總統賴清德也呼應美方說法，喊話在野黨不要再擋，讓國防特別預算儘速審議完畢。另一方面，烏克蘭總統澤倫斯基點名台灣零組件流向俄國，總統強調接下來會加強管制。

總統賴清德：「請烏克蘭澤倫斯基總統把訊息給台灣，我們願意加強管制，透過第三國，同時隱藏最終目的的商品，避免進入俄羅斯。」

總統賴清德喊話烏克蘭總統澤倫斯基，全因台灣被他公開點名，電子零件仍流向俄羅斯，同時也談到國防特別預算。

總統賴清德：「自由不是免費的，是美國一句俗諺，敬請在野黨不要再擋了，應該讓國防特別預算，儘速審議完畢。」

賴總統呼籲藍白快審預算，畢竟美國在台協會，處長谷立言已經這樣說。AIT處長谷立言：「自由並非平白得來，美國能幫朋友程度，取決於他們願意，幫自己付出多少努力。」

谷立言挺1.25兆軍購案，致詞多了些川普式直白，更強調美方也會盡快，運交關鍵系統。

行政院秘書長張惇涵：「只要我們展現，自我防衛的決心，你的親朋好友，你的厝邊頭尾，就會來協助你。」

民進黨秘書長徐國勇：「自由當然不是免費的，請問台灣的自由，是免費的嗎，呼籲我們在野黨，要做一個忠誠的在野黨。」

府院黨齊聲向在野黨表態，台灣要增強防禦能力，就有外媒紐時分析，台灣國防特別預算受阻，華府可能擴大施壓在野黨。

立委（國）羅智強：「我們並不反對1.25兆的特別軍購預算，但是這個歷史上所無的天價預算，賴清德總統有責任有義務，兌現他的選舉諾言，來立法院報告並接受質詢。」

立委（民）吳思瑤：「白藍兩黨白藍兩黨，真偷懶真偷懶，一下不審預算，一下不審國防，真奇怪真奇怪。」

民進黨立委加強力道，不只軍購總預算也趕快審，正當朝野還在找共識，美方看似悄悄加入戰局。

