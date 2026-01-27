賴總統喊話國會 速通過台美貿易協議

賴清德總統。記者陳正興／攝影

美國總統川普威脅加徵對南韓關稅至百分之廿五，賴清德總統昨接受民視新聞專訪，喊話以南韓被美國加徵關稅為鑒，希望國會可以支持，不要產生變數，「不然美國是很可能將本來的百分之十五關稅提高至百分之廿五，甚至更高」，這絕對不是台灣產業界希望看到的。

賴總統喊話國會盡速通過台美貿易協議，但台美簽署投資備忘錄迄今，相關文件還沒送到國會審議。立法院長韓國瑜今天將召集朝野黨團協商，討論「行政院長卓榮泰針對台美關稅談判進程、產業衝擊影響評估等面向，進行專案報告」公決案，在野黨將要求卓揆盡快赴立院說明。立法院副院長江啟臣說，目前立院尚未收到任何協議文本，若政院已完成簽署，應盡快送交立法院；國會審查是民主常態，目的在讓人民清楚談了什麼、利弊何在，而非對外談判自亂陣腳。

「我們希望不要有變數。」賴總統表示，台灣與美國關稅談判時花了非常大的功夫，也跟產業界共同提出方案，最終獲得百分之十五不疊加。談判完成後，台股馬上突破三萬兩千點，南韓十分焦急，等於看好台灣這次談判結果，中國更是氣得直跳腳，種種跡象都表明台美談判是成功的。

他也說，不確定性沒有了，關稅又下降，讓業者更有競爭力，更有能力幫員工加薪；關稅談定後，他和卓揆進行產業之旅，有什麼問題政府馬上來解決。

賴總統表示，希望國會可以支持這麼好的成果，政黨競爭難免，但不要焦土政策；政黨利益若超過國家利益，推翻談判成果，經濟衝擊會非常大。可想而知，美國一定希望台灣盡速通過、正式底定，讓台美都能依約來投資與產業合作。

國發會主委葉俊顯表示，此次台美談判結果比預期更好一些，包括工總、商總都肯定，若立院未通過，會否變成今年最大的黑天鵝，大家可以去想想看。至於是否與在野黨溝通？葉俊顯打趣說，「有溝，但不知道有沒有通？」

面對賴總統喊話，藍白立場一致。國民黨立委黃健豪說，立法院是監督行政部門，目前政院只強調百分之十五的關稅，未說清楚包含汽車、農產品、避免雙重課稅等重點，這些都會衝擊國內市場，且台美協議內容尚未送立院，「想審也不知怎麼審」。國民黨立委許宇甄說，賴政府至今仍「蓋牌」，協商條文都沒送進立法院，在野連看都沒看到，何來拖延之說，根本是「作賊喊捉賊」。

民眾黨團表示，南韓案例恰好說明，面對強權壓力與重大經貿談判，民主國家的國會不會退位，反而更要堅守實質審議權；南韓國會之所以審慎，正是基於對國內產業結構、勞工就業保障與國家長期競爭力的全面評估，也是對人民負責的具體展現。

