賴總統喊話盧秀燕 盼發揮影響力促總預算案付委

（中央社記者郝雪卿台中16日電）總統賴清德今天向同場出席活動的台中市長盧秀燕喊話表示，希望盧秀燕發揮影響力，讓中國國民黨執政地方政府或立法院黨團，支持中央政府總預算案儘速付委審查。

「2026台中百工百業博覽會開幕典禮」上午在台中國際會展中心登場，賴總統、盧秀燕、民主進步黨籍立法委員何欣純、台中市商業會理事長謝豐享與中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳等出席，賴總統在開幕典禮後進展場參觀。

盧秀燕表示，台中國際會展中心第1期由台中市政府自地自建，預算新台幣88億元全由市府自籌，無中央補助款，前幾天才知道「原來我沒有跟賴總統咬耳朵」，要拜託賴總統「讓我咬一下耳朵」，接下來2期要蓋，是中市府的地，但沒錢了，需要中央補助。

賴總統13日到苗栗縣出席活動時打趣向苗栗縣長鍾東錦喊話，應學前苗栗縣長徐耀昌，「你都沒有跟我咬耳朵」；鍾東錦幽默回應，在賴總統到場前就已「公開咬耳朵」表達訴求。

賴總統表示，感謝盧秀燕提供中央參與台中未來發展機會，也希望盧秀燕發揮影響力，讓國民黨地方政府或立法院黨團支持總預算案儘速付委，否則就無法讓國防預算案儘速交付審議。

賴總統說，最近美國發表國家安全戰略重點包括美國本土安全優先；重心從歐洲移到印太，最重要是阻止中國武力擴張，維護印太區域和平穩定；集體防禦要個別負擔，包括美國、台灣、日本、韓國、菲律賓與澳大利亞等印太國家要共同承擔責任，編列國防特別預算案除保護國家，也是善盡區域一分子維護穩定和平重責大任，否則很難邀區域國家共同維護台海穩定及區域和平發展。

賴總統表示，另一重點是美國希望再工業化，這需要印太國家特別是台灣與日、韓協助，談判過程中美國清楚表明台、日、韓重要性，這3國在國際上數一數二，不論科技或機械製造，未來國際趨勢發展是集體防禦、共同分擔，不可能自外於國際社會，享受他國提供好處卻沒善盡自己責任。（編輯：李明宗）1150116