賴總統喊話軍購不能等 林沛祥：國民黨支持國防不代表「閉著眼睛刷卡」

總統賴清德今天（11日）召開記者會，說明軍購特別條例整體戰略思維與政策方向。國民黨立法院黨團書記長林沛祥表示，支持國防並不代表要「閉著眼睛刷卡」，理性監督也不是在阻擋國防，回嗆軍購不能「情勒化」。（張柏仲報導）

賴總統今天率領國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹及三軍司令親上火線召開記者會，強調「國安不能等」，更警告預算遲遲無法通過，可能會讓台灣「跌出優先名單」；延宕關鍵武器裝備交付，更會讓國際社會懷疑台灣守護自己國家的決心。

對此，林沛祥強調，國民黨向來都支持國防，也支持讓國軍更強；但支持「不代表要閉著眼睛刷卡」，直言現在充斥一種氣氛：好像只要多問一句、就是不愛台灣；只要想看細項，就是拖延國安。林沛祥說，這種「先買再說、不能懷疑」的邏輯，好像比推銷信用卡還急。

林沛祥說，他認同賴總統所說的國防重要性，不過重大軍購預算動輒上兆，我們難道不該先把內容、價格、戰略需求和交貨期程及效益都說清楚，再談如何審查？強調理性監督不是要阻擋國防、而是要確保每分錢都能用來「提升戰力」、而不是「提升壓力」。

林沛祥強調，國安不能「情緒化」，軍購更不能「情勒化」，先搞清楚買什麼、為什麼買、值不值得買？再來談支持，這才是對國家最務實的負責態度。