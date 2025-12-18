南部中心／余弘聿、陳家彬 台南報導

總統賴清德18日上午出席成大沙崙醫院動土典禮，賴清德說沙崙醫院將是智慧醫療與精準醫療的關鍵，總統也期盼不分黨派的立委，可以針對中央政府總預算進行審議，以及財劃法的分配等，讓地方可以持續建設，為人民謀取福祉。

成大沙崙醫院動土，將設置664病床，還有台南首座兒童醫療中心。（圖／民視新聞）

總統賴清德帶領相關單位人員共同上香祈福後，所有人拿起金鏟子，一同為成大沙崙醫院進行動土。總統賴清德兩年前就曾參加奠基典禮，18日的動土典禮他也親自出席，他說沙崙醫院未來將結合人工智慧等技術，大幅提升南台灣的醫療服務品質。總統賴清德：「代表台灣醫療服務的未來，就是在沙崙這個園區。」未來沙崙醫院將設置，急性一般病床450床、精神科病床30床、特殊病床184床，合計共664床，而且還有台南首座兒童醫療中心。

賴總統喊話「總預算案」盡速審議 持續建設地方

賴總統喊話中央政府總預算盡速審議，呼籲不分黨派，持續建設地方。（圖／民視新聞）

總統賴清德：「我也非常希望後續立法委員不分黨派，都能夠支持中央政府總預算的審議，財政收支劃分法也能夠再次進行討論，更合理的分配讓地方財政能夠更加自主，也能夠保有中央財政，有能力協助地方發展的力量。」占地18公頃，台灣首座醫療服務結合數位創新發展園區正式動土，總統也向藍白立委喊話，地方建設需要中央支持，希望委員們盡快讓中央政府總預算進行審議，不要讓阻礙國家前進。

