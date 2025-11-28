賴總統回台南訪3廟 林俊憲批國民黨介入民進黨初選

南部中心／鄭博暉、林俊明、陳芷萍 台南市報導

賴總統28日回到本命區台南，一口氣參訪了三座廟宇，贈送匾額。而兩名要角逐下屆台南市長黨內初選的立委林俊憲、陳亭妃也都陪同。對於明年的市長初選，林俊憲說，他會遵守遊戲規則，但也指國民黨介入民進黨的初選，陳亭妃的反擊，國民黨介入初選是支持林俊憲，不是支持她。

賴總統28日回到本命區台南，一口氣參訪了三座廟宇，贈送匾額。（圖／民視新聞）總統賴清德回到台南本命區，贈送「川流敦化」匾額給台南孔廟，「這川流兩字的意思，是要重現我們孔子孔聖，至聖先師他有教無類的教育精神。」推崇孔子有教無類的精神，賴政府打造教育平權社會。賴總統隨後轉往台南正統鹿耳門聖母廟，這時剛從立院趕回來的立委陳亭妃現身，悄悄的走到賴總統的旁邊。總統賴清德：「等我報告完大家若要質詢都可以喔，都可以喔亭妃是不能質詢我，憲法規定立法委員是不能質詢我的，亭妃是這樣沒錯吧，但是你們可以你們可以。」

賴總統到歸仁仁壽宮，兩名要角逐下屆台南市長黨內初選的立委林俊憲、陳亭妃也都陪同。（圖／民視新聞）接下來到歸仁的仁壽宮，子弟兵立委林俊憲也趕來了，抬面上兩人比鄰而站，但私下卻炮火四射。林俊憲接受媒體專訪，說藍白介入民進黨初選，似乎暗助對手？陳亭妃被問及這件事，反擊說，「我直接點名謝龍介，他就是直接介入我們的初選，是因為他支持林俊憲，而且大家都知道，在台南最強的就是陳亭妃，國民黨最不希望的是跟陳亭妃選。」林俊憲回應，「我們要遵守遊戲規則，要接受遊戲結果，這點最重要不能輸就要翻桌，我有十足的把握，但是我可以公開的講，我很堅定的講，我作為一個黨員，我們就是要遵守黨的規定，我們就是要接受初選的結果。」賴總統回台南固樁，不管最後誰出線，都能不能丟掉本命區。

