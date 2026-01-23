賴總統回應時事 (圖)

其他人也在看
新北幼兒園師4天踢踹50次 家長心疼孩子情緒潰堤｜#鏡新聞
新北市一家連鎖幼兒園，爆發教保員對幼童不當對待，4天內高達50次踢踹、拉扯行為，學生家長今天（1/22）在立委陪同下召開記者會，心疼小孩在事發後情緒潰堤。更控訴幼兒園不當聘請無照的教保員，對此，新北教育局回應，去年9月完成調查，已針對幼兒園跟教保員開罰13萬2千元。鏡新聞 ・ 23 小時前 ・ 23則留言
總統賴清德彈劾案 全院委員會審查第二日 藍委盼讓政治回到正軌
針對藍白陣營提出的總統賴清德彈劾案，立法院全院委員會今（22日）繼續召開審查會，賴總統不列席，改由各黨團推派委員進行發言，每人發言時間為10分鐘。昨日朝野立委壁壘分明、言詞交鋒。國民黨立委傅崐萁表示，賴總統面對憲法責任與國會監督，選擇落跑、不敢面對全國民眾。民進黨立委陳培瑜則說，彈劾案無正當性，只是為了羞辱賴總統。Yahoo即時新聞 ・ 1 天前 ・ 128則留言
百年大黨這水準？藍營做「這圖卡」嗆總統 挨轟低俗幼稚、網路屁孩
即時中心／高睿鴻報導國民黨及民眾黨近日強推多項高爭議法案，如財劃法修法、反年金改革、助理費除罪化等，將朝野對立態勢推升至最高點；豈料，因多項法案存在違憲及難以執行等疑慮，總統賴清德支持閣揆卓榮泰「不副署」，卻讓藍白氣炸，揚言彈劾總統。昨（21）日，立法院舉行彈劾公聽會，因賴清德決定不出席，藍營竟馬上做圖卡、將賴的肖像，搭配清朝皇帝及獨裁者袁世凱的衣著，諷刺賴專斷獨行；不過，此舉也引發旅美教授翁達瑞強烈抨擊。民視 ・ 1 天前 ・ 7則留言
吳怡萱、許甫等10人入列 民眾黨2026議員提名出爐
吳怡萱、許甫等10人入列 民眾黨2026議員提名出爐EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言
新冠、流感疫苗北市捷運站也能打
[NOWnews今日新聞]疾管署公布，截至今年1月19日，公費流感疫苗接種數約667.6萬人次，全國疫苗尚餘約15.2萬劑，新冠疫苗接種累計約161.6萬人次，其中Novavax疫苗接種約4.3萬人次...今日新聞NOWNEWS ・ 30 分鐘前 ・ 發表留言
藍喊電視辯論、白叫陣賴清德 律師轟不務正業：就是不審總預算！
即時中心／綜合報導中央政府總預算案持續卡關，行政院長卓榮泰表示願意就總預算案直接與立法院辯論；然而國民黨回擊應辦3場電視辯論，民眾黨主席黃國昌甚至叫陣總統賴清德出來辯論。對此，律師林智群直言，「國家政策預算不在立法院辯論，難道要在路邊嗎？」藍白延會到1月底，審查預算的正事不做，搞一個不可能通過的總統彈劾案，搞政治鬥爭，「這叫不務正業」。民視 ・ 6 小時前 ・ 18則留言
台南購1900劑流感疫苗 26日起供非公費對象接種
（中央社記者張榮祥台南22日電）台南市政府衛生局今天說，因應寒假、春節連續假期，返鄉、旅遊及聚會活動頻繁，台南自購1900劑流感疫苗，26日起開放出生6個月以上非公費對象市民在37區衛生所免掛號費接種。中央社 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
6項藥品恐短缺 食藥署調查廠商通報是否違規
（中央社記者沈佩瑤台北21日電）過年前又傳缺藥，包括抗凝血劑、降血壓藥等6項藥品受影響。食藥署表示，其中1項屬必要藥品，廠商未在供應不穩6個月前通報將調查，如情節重大或再犯，將開罰6到30萬元。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
春節食安 竹市免費發放過氧化氫簡易試劑
（中央社記者魯鋼駿新竹市22日電）新竹市政府今天表示，為守護春節期間飲食安全，推動「食品安全簡易試劑」免費領取活動，針對常見於豆製品及其他加工食品中的「過氧化氫」，提供民眾居家檢測試劑。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
把關食品安全 南投縣衛生局持續監測重金屬風險
為保障縣民飲食安全，南投縣衛生局114年針對賣場、超市及餐飲業等場所進行食品抽驗，共計抽驗36件食品，檢測項目包含多項重金屬殘留，檢驗結果都符合相關法規標準。衛生局表示，未來仍將持續強化市場端監測，確中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
攀登101全球直播！Netflix「一招」不讓墜落畫面播出
體育中心／李明融報導全球知名的傳奇攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）即將於本週六（24日）挑戰徒手攀登台北 101，這場高風險挑戰全程將由Netflix進行獨家直播。他將在沒有安全防護的情況下登上台北101頂端，全世界都為這項壯舉屏息以待，不過外界擔心如果他不幸墜落，畫面是否會立刻傳到全世界，對此Netflix已經做好防範措施。FTV Sports ・ 2 小時前 ・ 22則留言
肺癌竟是「吃」出來的！研究驚爆：常吃這2類食物助長癌細胞
過去，人們普遍認為肺癌主要與空氣污染或吸菸有關，但愈來愈多的醫學研究指出，日常飲食習慣對多種癌症的發生，包括乳癌、大腸癌，甚至是肺癌，都有密不可分的關聯。研究發現，有2類食物會提升肺癌惡化的風險。健康2.0 ・ 5 小時前 ・ 36則留言
長子開戰控貝克漢6罪狀！小兒子「1動作表態」不忍了：你以為你是誰
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀，家庭紛爭延燒。據了解，布魯克林在公開聲明中曾提及，自己在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。如今貝克漢小兒子克魯茲也表態了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19則留言
今年會冷到何時？過年天氣如何？專家預測了
節氣已進入「大寒」，今天台北市出現11.4度的低溫。會冷到什麼時候？過年的天氣又是如何呢？天氣風險分析師吳聖宇、簡瑋靚在節目上對春季氣候做出預測分析。天氣多一典 ・ 22 小時前 ・ 11則留言
科學園區宅等嘸人？「號稱上萬工程師搶買房...」內行人：多數AI廠區只剩荒草野狗｜房市觀點
「少子化危機」你一定聽過，甚至還可能讀過幾篇房子蓋這麼多，突然哪天少子化少到一個大家光繼承就不小心有一兩棟房子的臨界點到來時，房價就會就會因為過剩開始崩盤的文章。然後數據顯示台灣已經快要連續60個月「生不如死」，也就是死亡人數超過新生人口數了，這一切彷彿就在往你讀過「少子化房價崩」的論調推進。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 89則留言
台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求
[NOWnews今日新聞]AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 57則留言
台南「妃龍大戰」結局已寫好？媒體人大膽斷言：這人上天
2026年將舉行九合一選舉，藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選。立委陳亭妃在民進黨台南市長初選民調中勝出，將對決國民黨謝龍介，媒體人黃揚明也預言最終結局。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 124則留言
每天吃超過2片「罹癌風險增18%」 台人最愛這款早餐！被WHO認證是一級致癌物
近年來健康意識抬頭，不少人開始注意健康飲食，如今台人愛吃的1早餐，被WHO認證是「一級致癌物」，醫師更提醒，每天2片就增18％大腸癌風險。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前 ・ 24則留言
2026唐綺陽上半年星座財運排行榜！魔羯恐入不敷出，「第1名」會有超多賺錢機運
唐綺陽老師的2026上半年星座財運排行榜來了！來看看在新的一年有上榜的人，會分別面臨什麼樣的財務問題，以及有機會迎來什麼賺錢的機會！記得同時看太陽與上升星座。 2026上半年唐綺陽星座財運最差排女人我最大 ・ 1 天前 ・ 12則留言
2026選戰代表民進黨角逐台北市長？王世堅表態了
即時中心／潘柏廷、許雯絜報導民進黨2026年六都選戰布局，僅剩台北市、桃園市尚未正式確定人選；其中台北市長方面，僅壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農登記，但被外界點名的人選則包含綠委王世堅、行政院副院長鄭麗君、不分區綠委沈伯洋等人，尤其王世堅擁有全國知名度，更受外界高度關注。對此，王世堅今（23）日與民進黨台南市參選人、立委陳亭妃一同宣布南下發放春聯活動時，記者就問陳亭妃是否會勸對方參選台北市長時，王世堅也表態了！民視 ・ 2 小時前 ・ 21則留言