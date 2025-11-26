賴總統宣布新編1.25兆+今年9495億國防預算 鄭麗文：龐大赤字一次性推給下一代

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

賴清德總統今天宣布將新編列新台幣1.25兆元軍事特別預算，連同今年度中央總預算及既有的兩項特別預算，今年國防支出總額將高達9,495億元。國民黨主席鄭麗文對此表示，依此估算，115年度中央總預算將須舉債2,992億元；既有的兩項特別預算又需舉債1,008億元；若再納入新的1.25兆軍事特別預算，整體舉債規模恐將突破5,000億元，這已經遠遠突破法定的舉債上限。

廣告 廣告

賴清德總統今天宣布將新編列新台幣1.25兆元軍事特別預算，連同今年度中央總預算及既有的兩項特別預算，今年國防支出總額將高達9,495億元。國民黨主席鄭麗文對此表示，整體舉債規模將突破5,000億元，已遠遠突破法定的舉債上限。（圖／資料照）

鄭麗文今日主持中常會時指出，大規模的舉債不僅有違財政紀律，更對其他類別的預算產生嚴重排擠作用，讓台灣的財政可持續性與世代正義蕩然無存，難道賴總統及國安團隊對此都沒有任何考量嗎？政府在高調宣示強化國防、構築「台灣之盾」的同時，既未公開項目細節、揭露成本效益評估，更沒有積極提出替代籌資途徑，只是將龐大赤字一次性推給下一代。

鄭麗文說，更令我們遺憾的是，堂堂中華民國元首，對於如此重大的國家政策，竟然在尚未向全民報告、尚未向國會報告、尚未進行具體可行性評估之前，就直接對外國媒體投書，民主制度所應具備的基本程序正義竟化為烏有，如此藐視國會、自貶身價、自毀國格的行為，令人難以接受。

鄭麗文說，另外同樣令人擔憂的是，難道台灣與美國已沒有正式的溝通管道了嗎？國家元首竟要以投書的方式，來宣布如此重大的決策，實在是史上頭一遭！賴總統的一系列舉措，顯然出現了嚴重的決策失誤，既損害國格、也喪失身為元首應有的格局。

鄭麗文擔心，賴總統在今天11點半召開的記者會中所做出的宣示，無疑是在玩火。今年大罷免後，賴總統陷入了內憂外患的嚴重政治領導危機中。本來國人大多殷切盼望民進黨在大罷免失敗後重新調整腳步，深切反省上任一年多以來的種種作為和錯誤路線，但令人遺憾的是，民進黨政府反而用更危險、更激進的手法，將國家安全和國人的幸福推到懸崖邊、讓國家面臨重大危機。

鄭麗文說，重提兩國論、再次大步向台獨邁進，絕對不是2300萬人所樂見的，也絕不是區域和國際社會所樂見。國民黨身為台灣最大在野黨，麗文要在此誠摯呼籲賴總統：千萬不要成為國際的麻煩製造者，不要將台海變成火藥庫，更不要讓台灣變成兵工廠、全面投資戰爭。也希望國際社會能夠理解台灣人民對和平的深切期盼，我們應該積極成為和平的締造者，遠離戰火、避免戰爭，而非國際上的麻煩製造者。

更多FTNN新聞網報導

未對國內宣布？賴清德投書《華郵》談追加1.25兆元國防預算 許宇甄：向美交心比向國人負責重要

獨／黃國昌藍白合「底牌」曝光：要國民黨禮讓自己參選新北市長「否則各選各的」

賴清德讚TWICE演唱受歡迎「代表台灣許多人有錢有閒」 黃國昌：更多繳不起房租養不起小孩的年輕人

