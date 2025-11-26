賴總統宣布1.2兆最高軍購預算遭疑「F16V和海鯤號在哪？」王鴻薇：我們有什麼底氣比日本和韓國還要大方

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

賴清德總統今宣佈我國將大幅增加國防預算，在明年達到GDP的3.3%，2030年將達到GDP的5%，2026年至2033年編列1.25兆元台幣（400億美元）的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」。對此國民黨立委王鴻薇質疑，對美軍購和國造潛艦的延宕狀況已經太過離譜。花了2472億購買的F-16V，原訂2026年就要全數交機，但國人到現在連一架的影子都沒看到。另外包含AGM-154空對地飛彈、Mk48重型魚雷、海鯤號潛艦、雲豹裝甲車的輪轂也全都延宕。

廣告 廣告

國民黨立委王鴻薇質疑，台灣花了2472億購買的F-16V，原訂2026年就要全數交機，但國人到現在連一架的影子都沒看到。（圖／資料照）

王鴻薇表示，賴清德總統今天提出總額約 400 億美元、折合新台幣約 1.25 兆元的國防特別追加預算，這不只是歷年最高的特別預算，更是歷年規模最龐大的國防支出。

王鴻薇說，花錢提升國軍的實力，我們絕對支持，但是到目前為止，軍購和國造潛艦的延宕狀況已經太過離譜。花了2472億購買的F-16V，原訂2026年就要全數交機，但國人到現在連一架的影子都沒看到。另外包含AGM-154空對地飛彈、Mk48重型魚雷、海鯤號潛艦、雲豹裝甲車的輪轂也全都延宕。

王鴻薇也說，更令國人崩潰的是，我們的國造潛艦海鯤號，一艘要花500億，原定9月的海測確定跳票，11月交艦更是不可能，但日本的「蒼鯨號」只花148億已經下水，2027年就要服役。

而同樣受到美國壓迫提高國防預算，日本不過同意2027將達GDP的2％，韓國則是承諾2035年之前達GDP3.5％，台灣為何要迫不及待的舉債大幅擴張國防預算？看到烏克蘭的血淋淋教訓不夠嗎？我們到底有什麼底氣比日本和韓國還要大方？

王鴻薇說，他要提醒賴清德總統，一般我們人民網購，錢付了沒有收到東西，這個叫詐騙。2019年付了2472億，到現在一架戰機都沒看到，這個叫什麼？這1.25兆特別預算送進立法院，一定嚴審，也要求賴政府，立法院已經通過的軍人加薪必須要依法編列。否則你花大錢軍購，東西不來，就算來了，軍人也不夠，這樣亂花錢亂編預算跟錢丟水裡沒兩樣。

更多FTNN新聞網報導

獨／黃國昌藍白合「底牌」曝光：要國民黨禮讓自己參選新北市長「否則各選各的」

美建議台出錢改造駐菲美軍基地被證實！藍黨團憂：賴清德走向烏克蘭割地限武吞28投降協議之路

未對國內宣布？賴清德投書《華郵》談追加1.25兆元國防預算 許宇甄：向美交心比向國人負責重要

