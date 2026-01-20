賴總統寄信來！「討論公民發展」 刑事局示警：釣魚郵件

有民眾發現賴清德總統寄信來，刑事局示警為釣魚詐騙郵件。刑事局提供



詐騙已經成為台灣人每天隨時可見的日常？除了各種可能接到的詐騙電話之外，如果你接到賴清德總統寄來的一封郵件，邀請你討論公民發展，你是否會回信呢？對此，警政署刑事局也特別發出新聞稿澄清，該郵件是蒐集受害人的聯繫管道，主要就是後續進行詐騙或是蒐集資料。

有民眾近日收到署名賴清德總的電子郵件，內容為「您好！我是賴清德。如果您有任何關於公民發展的問題，請發送電子郵件到我個人郵箱。我希望我們能攜手為國家發展貢獻力量。另外，我還有其他事情想和您討論，收到您的郵件後，我才能繼續。」

刑事局表示，近期有不明人士冒用總統名義寄送電子郵件，並誘騙民眾回復。警政署表示該郵件並非由總統府所發出，目的在於誤導收件人該電子郵件為合法之聯繫管道，於取得信任後進行詐騙或是蒐集資料，提醒國人務必提高警覺，切勿回復該郵件，以防受騙。

刑事局也強調，此類冒用總統名義寄送郵件之行為，已涉嫌觸犯刑法偽造文書罪，警政署已責由刑事警察局科技犯罪防制中心蒐集相關事證偵辦中，並將通知相關業者下架該內容。

刑事局呼籲民眾，若收到該類可疑郵件，請立即刪除。切勿依郵件內容指示操作，以防受騙。民眾若收到疑似冒名郵件，可撥打「165反詐騙專線」或檢具相關事證向轄區警察機關檢舉。

