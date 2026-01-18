賴總統對登高流的洪榮宏說：「我都聽你和你爸爸的歌！」

「寶島歌王」洪榮宏17日登上高雄流行音樂中心開唱，總統賴清德（右）驚喜現身觀眾席聽歌，也到後台為洪榮宏加油打氣。（阿爾發音樂提供）

「寶島歌王」洪榮宏今天登高雄流行音樂中心開唱，他感性表示，高雄不只是他的出道之地，更是他靈魂的根，回高雄開唱就像遊子回鄉，更讓人驚喜的是總統賴清德現身觀眾席，引發現場掌聲雷動。

總統賴清德也親臨現場觀賞演出，一現身便引發全場騷動與熱烈掌聲，活動開始前，總統特別前往後台為洪榮宏加油打氣，「我都聽你和你爸爸的歌！」並祝福洪榮宏演出成功，洪榮宏也獻唱總統賴清德的愛歌「相思雨」回應，總統賴清德聽完整場演唱會才離職。

洪榮宏17日到高雄流行音樂中心舉辦「舊情綿綿」演唱會，他透過新聞稿表示「小時候第一次登台、負傷後第一次復出登台都在高雄，這一站對我來說意義非凡，就像遊子回鄉，只有滿滿感動」。

洪榮宏以歌曲「山頂黑狗兄」氣勢開場，兒子洪亮以鼓陣助陣，象徵音樂大師洪一峰音樂精神的跨世代延續，形成難得的三代音樂交會，演出別具傳承意義，洪榮宏望著兒子在台上展現實力，感性直言：「這是我這一生收到最好的禮物」。