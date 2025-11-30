賴總統引「經典廣告」台詞：台灣30年目標至少拿3座諾貝爾獎

賴清德總統今（30）日上午前往雲林，出席「臺大醫院雲林分院虎尾醫院醫療大樓、綜合大樓新建工程動土典禮」時表示，政府會持續挹注資源，推動健康平權，讓國人的健康得到最好的照顧，也會強化研究實力，希望透過計畫，在未來30年內，在醫學、物理、化學等3個領域，獲得3座諾貝爾獎。

賴清德致詞時指出，政府會持續挹注資源推動健康平權，讓國人的健康得到更好的照顧，並強調會強化研究實力，希望透過相關計畫，在未來30年內，讓台灣在醫學、物理、化學等領域拿下3座諾貝爾獎。他還引用1990年代經典廣告台詞打比方說，「為什麼我們就沒有諾貝爾獎？就像廣告講『為什麼我們家沒有豐年果糖』一樣。」

賴清德表示，此項工程有賴台大醫院、雲林分院團隊以及歷任院長的大力支持，也特別感謝立法委員劉建國自2019年起，持續協助中央與地方溝通協調。在中央與地方的共同努力下，期盼這座醫療大樓未來營運順利，對提升雲林鄉親的健康能有更進一步的貢獻。

雲林／綜合報導 責任編輯／周瑾逸

