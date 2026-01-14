賴總統彈劾案首場公聽會登場 專家學者言辭交鋒

（中央社記者王揚宇台北14日電）立法院全院委員會今天召開「對總統提出彈劾案」公聽會，專家學者言辭交鋒。東海大學法律系退休教授林騰鷂說，總統賴清德違憲亂政，違反憲法忠誠義務，應受彈劾。律師黃帝穎反駁，藍白捨近求遠打假球，轉移不敢倒閣的心虛。

行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法後，藍白立委對賴總統啟動彈劾案程序，並分別提案，立法院會日前經表決，藍白挾人數優勢通過進行審查。根據時程，在全院委員會部分，14日、15日舉行公聽會，21日、22日召開審查會，領銜代表說明彈劾意旨，並邀請被彈劾人說明15分鐘，由立委進行詢問，5月召開第2次審查會，之後於5月19日進行彈劾案投票。

廣告 廣告

國民黨團推薦的專家學者、前監察委員仉桂美說，賴總統上任後，始終無法正視少數政府、少數國會的事實，而政治問題應回歸政治解決，而非司法或行政。此外，反對黨窮其憲政上規範的方式，包括彈劾等，這是希望落實權力分立制衡保障人權，合憲合規。

民眾黨團推薦的林騰鷂表示，賴總統不僅違反憲法忠誠義務，也不依憲法公布法律，又一再讓行政院長不向立法院負責，還用政治訓令干預憲政程序，並操弄、策動對立委大罷免，違憲打壓多數人民選出的國會。

林騰鷂也說，賴總統身兼民進黨主席，與行政院、監察院、民進黨團聲請釋憲，侵害國會權力，推翻民進黨提過的國會改革，另外還2度胡亂提名不適格的大法官人選等，十惡俱全，依法應受彈劾。

民進黨團推薦的黃帝穎說，從藍白彈劾案的提案內容來看，在法律程序上，不僅不符合法律責任追究的要件，更有捨近求遠、打假球狀況，因為藍白是針對卓榮泰不副署財劃法修法，若在野黨要閣揆負起政治責任的話，就應該提倒閣。

黃帝穎表示，比較不信任案跟彈劾總統的通過門檻，不信任案要1/2立委贊成，彈劾總統則要2/3立委贊成後，還要送憲法法庭審理，若以目前朝野在立法院的席次來看，藍白的席次明顯未達門檻，彈劾總統案根本不可能通過，這只是在憲政上的打假球，也是心虛、轉移不敢倒閣的焦點。

立委發言階段，民進黨立委陳培瑜說，藍白提此彈劾案，目的就是為了羞辱賴總統。

國民黨立委林德福說，賴總統是一切違憲行為的幕後主導者，提出彈劾案，剛好而已。

民眾黨立委劉書彬則說，這次的彈劾案並不是為了政黨勝負，而是為了讓憲政責任被歷史記錄。

學者專家綜合答覆階段，林騰鷂表示，行政院送違法的總預算案到立法院，藍白要如何審查，而且「新台幣1.25兆元的軍購特別條例只有2張A4紙（說明）」。他說，「賴總統跟你們這些立委」是否對得起良心、如何欺壓台灣人民。

民進黨立委莊瑞雄當場表達不滿，指林騰鷂胡說八道，也說林騰鷂可以發表看法但不能罵人。會後，莊瑞雄上前與林騰鷂握手致意。

根據憲法增修條文規定，立法院對總統、副總統提彈劾案，須經全體立法委員1/2提議、2/3以上決議，聲請司法院大法官審理。進入憲法法庭審理，經大法官現有總額2/3以上同意後，彈劾案成立，被彈劾人即解職。（編輯：翟思嘉）1150114