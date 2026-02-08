賴總統恭賀高市早苗 盼台日持續共促印太和平繁榮

（中央社記者葉素萍台北8日電）日本第51屆眾議院選舉今天投開票，自民黨議席可望大幅超越單獨過半門檻233席。總統賴清德晚間透過社群平台X發文恭賀自民黨總裁、首相高市早苗取得勝利，期待台日持續攜手共促印太地區的和平與繁榮。

賴總統晚間以日文發文表示，誠摯恭喜高市早苗在今日大選中取得勝利，自民黨在眾議院選舉中贏得多數席次，彰顯日本選民對高市早苗領導力與願景的信任與期待；這不僅是對執政成果的肯定，更是對高市早苗推動國家長遠發展的明確支持。

賴總統說，期待與高市早苗合作，使台日兩國持續以共同的價值、互利合作的精神，攜手面對區域挑戰，促進印太地區的和平與繁榮。願高市早苗的勝利為日本及區域夥伴帶來更繁榮與安全的未來，祝願日本永續發展、人民安康。（編輯：林克倫、楊蘭軒）1150208