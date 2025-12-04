賴總統愛店成絕響! 台南"林家肉燥飯"熄燈老饕不捨

南部中心／綜合報導

在台南飄香35年的好滋味，也是總統賴清德，喜歡的知名小吃「林家肉燥飯」，因為老闆因病開刀後，體力不復以往，吹起熄燈號。尤其一碗只要十塊的肉燥飯，體貼許多勞工朋友的心情，如今就此歇業，引起粉絲們的不捨。

賴總統愛店！台南「林家肉燥飯」熄燈 佛心10元肉燥飯成絕響

開業超過30年，台南林加肉燥飯貼出頂讓告示，賴清德再也吃不到了。（圖／民視新聞）1990年開業至今的肉燥飯老店，如今店內已經搬空了不少，門口也貼出盤讓的告示，老闆娘說，開業30多年，如今要歇業，也是很不捨。老闆開刀，又年事已高，第二代雖然想接手，不過沒有長輩幫襯，一個人也無法獨立經營。無奈之下只好歇業盤讓，一碗肉燥飯只要十塊錢的溫暖心意，也只能畫下句點。

老闆身體出狀況二度開刀，賴清德愛吃的肉燥飯決定歇業。（圖／民視新聞）

老店不只有溫度，也是總統賴清德喜愛的小吃名單，不只到店用餐，也PO出用餐影片。立委林俊憲也來過這裡，介紹台南道地美食。店內最大的特色，除了每碗只要10塊的肉燥飯，各式魯豆腐、滷蛋、海產粥、海鮮湯等品項，也以價格平實，滋味可口擄獲顧客支持。只是如今牆上賴總統到場推薦的照片，也跟美食滋味一樣，都只剩下回憶可回味。

原文出處：賴總統愛店！台南「林家肉燥飯」熄燈 佛心10元肉燥飯成絕響

